Tensions, agressivité, accidents: à Bruxelles, le guidon et le volant cherchent à cohabiter plus sereinement

Le saviez-vous? A côté des journées mondiales de l'eau, du droit des femmes ou encore de la poésie, il existe depuis 2018 une journée mondiale de la bicyclette, le 3 juin. L'ONU qui l'a décrétée y voit l'opportunité d'attirer l'attention "sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette - un moyen de transport durable simple, abordable, propre et respectueux de l'environnement". A Bruxelles, le boom du vélo est incontestable. Les tensions avec les automobilistes aussi. Quelles tensions ? A quoi sont-elles dues? Et quelles sont les solutions pour apaiser la route, pour la partager ? Flèche bleue et la Masse Critique Ces dernières semaines, ces tensions entre automobilistes et cyclistes ont beaucoup fait parler d'elles dans les médias et sur les réseaux sociaux. Vendredi dernier, un cycliste s'est fait tabasser par trois personnes sorties d'une voiture, lors de la Masse Critique qui a rassemblé plus de 3.000 personnes. Cet évènement cherche chaque fin de mois à revendiquer plus d'espace pour les vélos en ville. Début mai, la vidéo d'un cycliste qui se fait volontairement renverser par une voiture dans le centre de Bruxelles a aussi beaucoup circulé. Plus de 65.000 vues pour quelques minutes que Stéphane, 50 ans, n'oubliera pas : " J'allais m'engager sous l'arche rue de Namur, une voiture est arrivée à toute vitesse pour me couper la route. C'est impossible de passer à deux, donc j'ai pilé sur mes freins. Et comme tout être humain, est sorti un gros mot. L'automobiliste s'arrête un peu plus loin sur le passage pour piéton, je continue et je lui dis "Mais enfin, j'étais quand même devant! Tout gentiment. Là-dessus, il me répond : "Ta gueule!", il démarre en faisant crisser ses pneus. Puis il m'a foncé dessus ".

C'est ici, rue de Namur, que Stéphane a été renversé intentionnellement par une voiture début mai. - © Tous droits réservés Stéphane chute, il s'en sortira avec quelques douleurs musculaires et l'impression de l'avoir échappé belle. L'impression aussi que ces tensions montent en intensité, lui qui fait entre 500 et 600 kilomètres par mois à Bruxelles. Sur la route et sur les réseaux sociaux Du côté du GRACQ, on confirme: "c'est sûr que ces derniers temps, il y a de plus en plus de cas qui nous remontent", constate Aurélie Willems, secrétaire générale du GRACQ, l'association qui défend les cyclistes. "Des tensions sur la route, parfois des agressions. Heureusement, cela reste des cas assez rares". "On constate le même phénomène sur les réseaux sociaux, de nombreux groupes Facebook s'animent et il y a parfois de la haine et de l'agressivité qui coulent en dessous des sujets "mobilité et vélo". On va débattre et répondre quand le message est posé, s'il y a une opinion divergente, mais si c'est de la haine gratuite, des accusations voire des menaces, on va pas rentrer dans un débat stérile, on dénoncera si nécessaire". Souvenez-vous, l'année dernière, la ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van den Brandt a été menacée de mort sur les réseaux sociaux. Elle a été un temps placée sous protection policière. Au delà d'un simple bras de fer Bref, ces tensions existent. Et les réseaux sociaux et les médias les rendent certainement plus visibles. Peut-être même qu'ils les alimentent ? Difficile à dire et c'est aussi difficile de "mesurer" ces tensions. Ni l'Institut VIAS de sécurité routière, ni Bruxelles Mobilité, ni même la police n'ont de chiffres ou d'indicateurs. Et puis, il faut les relativiser. Dans le temps tout d'abord: "La route, la roue ont toujours été un lieu conflictuel", rappelle Michel Hubert, sociologue à l'Université Saint-Louis, spécialiste de ces questions de mobilités urbaines. "Depuis la fin du 19ème siècle déjà, et même avant, on parlait de tensions entre usagers, entre des personnes en circulation dans l'espace public et des personnes qui sont à l'arrêt. Et puis, quand la mécanisation est entrée en ville, quand on a commencé à avoir plusieurs modes de transports - c'est d'ailleurs d'abord le vélo qui était le premier mode mécanisé avant le tramway, le métro, l'autobus, les voitures évidemment - très rapidement, la question de la concurrence pour l'usage de l'espace s'est posée. Le premier enjeu pour les pouvoirs publics, convoqués pour pacifier cet espace, c'était de mettre de l'ordre là-dedans, de réguler la circulation et d'instaurer un code de la route". Les nuancer dans leur fréquence, aussi. "Il y a certains conducteurs qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent être courtois et respecter les règles, mais je dois dire que c'est une minorité qui fait des infractions", relativise David Stevens, inspecteur principal et chef de la brigade cycliste à Bruxelles-Capitale Ixelles.

David Stevens, inspecteur principal et chef de la brigade cycliste à Bruxelles-Capitale Ixelles - © Tous droits réservés Et à la question de savoir s'il verbalise autant les cyclistes que les automobilistes, David Stevens répond: "on ne fait pas de différence. Même si on travaille d'abord sur les infractions les plus dangereuses. Il y a aussi des cyclistes qui sont verbalisés quand ils brûlent des feux rouges, quand ils se mettent eux-mêmes en danger ou qu'ils mettent en danger quelqu'un d'autre. Sur le piétonnier par exemple, les cyclistes ont repris le rôle de l'automobiliste et de l'usager fort. Nous ne tolérons pas que les cyclistes mettent en danger les piétons ni que les automobilistes mettent en danger les cyclistes". Le boom des néo-cyclistes Voilà pour les nuances. L'histoire est donc plus compliquée qu'un simple bras de fer entre vélos et voitures. Les Bruxellois bougent aussi en trottinette, en scooter et la marche est le premier moyen de déplacement à l'intérieur de la capitale. Le contexte joue certainement aussi. Avec la crise sanitaire, Bruxelles s'est transformée en un temps record. Nous y reviendrons. Et ces derniers mois, le nombre de cyclistes a explosé dans les rues. 64 % d'augmentation en 2020 par rapport à 2019 selon les chiffres de Bruxelles Mobilité. Plus de "néo-cyclistes" et donc plus de tensions, l'équation tient la route. Abdel, chauffeur de taxi depuis 10 ans, s'inquiète de l'imprudence de certains cyclistes : " Je ne vais pas dire que je suis en tension avec eux, parce que les vélos et les taxis sont complémentaires, pour décongestionner la ville. Seulement, je vois des cyclistes très imprudents, ils ne portent pas toujours des vêtements clairs qui nous permettent de les voir. On craint de ne pas les voir, dans un angle mort et qu'on les fasse tomber. Leur comportement n'est pas toujours facile à prévoir. Je crains aussi que mes clients, pressés, ne fassent pas attention en ouvrant leur portière. Moi, comme chauffeur professionnel, je prends toujours un peu de distance quand il y a un cycliste". La transformation de la Ville Ce qui a aussi changé la donne, ces derniers mois, ce sont ces nouvelles mesures décidées par le gouvernement bruxellois. Depuis janvier dernier, la vitesse de croisière à Bruxelles est fixée à 30 kilomètres heure. Le grand plan de mobilité Good Moove passe du papier au chantier, avec des changements de circulation pour apaiser les quartiers, sans compter les 40 kilomètres de pistes cyclables qui sont venus grignoter de l'espace aux voitures. Bruxelles se transforme trop vite, selon Touring. Et c'est ce qui allume ces tensions, selon Lorenzo Stefani, le porte-parole de l'organisation de mobilité : "on a toujours dit non au tout à la voiture parce que c'est extrémiste. Ce qui se passe maintenant est une grave erreur parce que c'est tout à la mobilité active. C'est un autre extrémisme". "Les gens veulent venir en voiture, mais les axes sont réduits, les limitations ont changé, il faut se concentrer sur les panneaux. Tout d'un coup, il y a une piste cyclable qui est apparue du jour au lendemain avec des bandes rouges sur le sol, et donc on doit s'arrêter. Ce sont des risques d'énervement, d'accidents et on ne regarde plus devant soi! Toutes ces infrastructures et tout ce système de mise en place à la va-vite pendant ce Covid, crée des situations et des conflits, des énervements. Or, plusieurs études l'ont prouvé : plus on est énervé et plus on augmente les risques d'accidents!" Et d'autres projets sont dans les cartons : la taxe kilométrique intelligente - plus on roule, plus on paie - la fin des voitures thermiques prévue en 2030 pour le diesel, 2035 pour l'essence. Cette politique se justifie, pour la ministre bruxelloise de la mobilité et de la sécurité routière Elke Van den Brandt : "Je pense que l'urgence est là. Chaque matin, tout le monde est dans les embouteillages, ça nous coûte au niveau du stress, on perd du temps mais c'est aussi une question de santé publique. La qualité de l'air à Bruxelles n'est pas bonne, ça touche à la santé de nos enfants, c'est pour ça qu'il faut prendre action". Et la ministre bruxelloise de relativiser le coût des infrastructures pour la mobilité active. Pour les aménagements de l'espace public en 2020, le budget pour les coronapistes (ces pistes cyclables créées pendant la crise sanitaire ) s'élève à 4,7 millions d'euros. En comparaison, en 2020, on a dépensé 118 millions d'euros pour les tunnels, un milliard pour la STIB. Apprendre à cohabiter Bruxelles veut donc donner un coup d'accélérateur à sa transformation, c'est assumé. Mais alors, qu'est-ce que l'on met en place pour apaiser la ville? Pour Aurélie Willems du Gracq, l'association de cyclistes, "il y a tout un travail à faire sur la communication autour des transformations de la ville. Expliquer les raisons pour lesquelles la ville change, quels sont les projets en cours, les phases de chantier. Il faut aussi encourager le transfert modal : si l'objectif est de diminuer le nombre de voitures, il faut accompagner les personnes qui roulent en voiture et qui ont la possibilité de se déplacer autrement de le faire, via des incitants, des programmes de coaching. Il faut y aller doucement, parce que le changement, ça prend du temps".

La rue de la Loi a vu une piste cyclable bidirectionnelle pousser à côté des bandes de circulation pour les voitures - © Tous droits réservés "Le rôle de la police est aussi important, pour faire respecter les aménagements cyclables. En informant, avant de réprimer. Et puis la solution, c'est aussi de réaliser des aménagements qui soient de qualité, Bruxelles doit continuer faire des choix d'aménagement pour prévenir les conflits entre cyclistes et piétons. Pour le moment, on préfère des aménagements qui pourraient entraîner des conflits entre cyclistes et piétons plutôt que de prendre de la place à la voiture". L'organisation Touring plaide aussi pour des infrastructures séparées et elle rappelle qu'à sa demande, le bureau Stratec a réfléchi à un réseau urbain secondaire pour la mobilité active, il propose des itinéraires parallèles aux grands axes. Dans la peau d'un usager faible L'ASBL Provélo sillonne elle la ville avec les cyclistes pour leur rappeler leurs droits et leurs obligations. Valentine Smeyers est la formatrice ce mercredi soir-là, elle y aborde aussi ces tensions : "Moi je réponds souvent avec un grand sourire, ça tend parfois à apaiser les tensions, parfois pas. Ce qui est important aussi, c'est que si l'on connaît nos propres droits, on a aussi de l'argumentation et donc on peut expliquer. Comme on a de nouvelles législations, de nouveaux panneaux, parfois des gens ne les connaissent pas. Quand je leur explique: 'Moi, j'ai fait cette manœuvre-là parce que j'avais le droit de le faire', ça tend parfois à apaiser la tension".

Valentine Smeyers, formatrice vélo chez Provélo, guide les cyclistes dans la circulation lors de la Bike Experience - © Tous droits réservés Les personnes en infraction de roulage peuvent aussi prester des peines de travail chez Provélo à Bruxelles, pour prendre conscience de la vulnérabilité des cyclistes, pour regarder la route aussi, à hauteur de bicyclette. Ces tensions entre automobilistes, cyclistes, piétons sont fréquentes dans une ville en transition. D'autres villes européennes en ont fait l'expérience. C'est peut-être une mauvaise passe pour Bruxelles, le temps de se remettre en selle.

Pour réécouter l'émission Transversales sur la mobilité active, c'est ici :

Transversales - Emission spéciale des MFP : 'le vélo dans tous ses états' - 29/05/2021 Une émission spéciale consacrée au vélo, réalisée par les Médias francophones publics : la RTBF, France Inter, Rfi, Radio Canada et la Radiotélévision suisse.