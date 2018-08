Tensions à la Porte d'Ulysse: "L'arrivée du froid et de la pluie va provoquer une arrivée de personnes"

Le centre "La Porte d'Ulysse" accueillera à nouveau 300 personnes ayant besoin d'un lit pour la nuit, à partir de ce mercredi soir, a indiqué ce mardi soir Mehdi Kassou, porte-parole de l'association bruxelloise Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

La veille, la Plateforme citoyenne avait annoncé suspendre temporairement son action d'organisation de l'hébergement, "pour une durée de 24 à 48h", à la suite d'incidents survenus dimanche soir. Des individus avaient vandalisé le centre d'hébergement de la Plateforme à Haren, la "Porte d'Ulysse", tentant d'y forcer leur entrée alors que tous les lits étaient déjà occupés.

Qui sont ces individus? Au micro de la RTBF, Mehdi Kassou explique: "On a beaucoup de mal à catégoriser les gens en la matière. Il s'agit de gens dans la rue qui rencontrent d'autres personnes en difficultés dans la rue. Une catégorie de personnes est habituée aux files et aux dispositifs que nous avons mis en place, d'autres pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ont tendance à vouloir outrepasser les règles et provoquent des tensions."

En conséquence, ajoute-t-il, "nous avons eu avant hier quelques personnes qui se sont dirigées vers le dispositif, espérant pouvoir rentrer qui ont provoqué des dégâts."

Néanmoins, continue Mehdi Kassou, quelles que soient les mesures de sécurité, "il faut trouver une solution en amont." Pour cette raison, "Nous avons des réunions de travail avec les autorités bruxelloises et avec le secteur du sansabrisme. Et si nous tirons la sonnette d'alarme pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, c'est parce que l'arrivée du froid et de la pluie va provoquer une arrivée de personnes cherchant un refuge".

