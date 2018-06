Tenir des chambres d'hôtes, pas un fleuve tranquille

Vous rêvez peut-être de changer de vie. Quitter notre petite terre d’héroïsme, partir à l’autre bout de l’Hexagone, acheter une grande maison, la transformer pour créer des chambres d’hôtes et accueillir tous les jours des personnes chez vous. Pour certains, ce n’est plus un rêve, pas mal de Belges franchissent le pas. Nous sommes allées à leur rencontre.

Il y a d’abord Pierre. Il s’est installé dans le centre de Bordeaux et vient tout juste d’ouvrir son établissement. Pour l’instant ça démarre bien. Son idée est que pour en vivre, mieux vaut accueillir des hôtes toute l’année. Bordeaux est une destination touristique qui monte, servie notamment par un tgv qui la met à deux heures de Paris et par une rénovation urbaine à faire pâlir d’envie plus d’un citadin. C’est aussi une grande ville à l’activité économique intense. Pierre espère donc attirer les deux types de clientèle.

Tranquillité et ressourcement

Il y a ensuite Ingrid et Philippe, installés depuis quatre ans en Charente maritime. On l’ignore généralement mais la Charente maritime est le deuxième département le plus touristique de France. Les amateurs de la côte atlantique sont nombreux autour de La Rochelle, de l’île de Ré ou de l’île d’Oléron. Ingrid et Philippe vivent à la campagne, à 45 minutes de la côte, dans une magnifique bâtisse agrémentée d’un très grand jardin. Ceux qui viennent ici cherchent la tranquillité, le ressourcement et le calme : on n’y entend que le chant des oiseaux.

Mais attention à ceux qui seraient tentés par l’aventure : tenir une chambre d’hôtes, ce n’est pas rien. D’abord, il est obligatoire de servir le petit-déjeûner, ce qui suppose un réveil aux aurores sept jours sur sept. Ensuite, il faut avoir un grand sens de l’accueil et de la cordialité vis-à-vis des personnes qui défilent à votre domicile. Enfin et surtout, il y a le stress de rentrer dans ses frais. Grève des trains ou des avions, mauvais temps, hiver qui s’éternise, concurrence trop forte dans la région, autant de causes de baisses des réservations.

Vivre autre chose

Mais les personnes que nous avons rencontrées paraissaient heureuses et épanouies, persuadées d’avoir fait le bon choix. Non, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs mais à la cinquantaine, ces personnes que nous avons rencontrées voulaient vivre autre chose, se lancer dans un projet différent avant de penser à la retraite. Après tout, autant vivre ses rêves mais à condition de bien le préparer et de ne pas imaginer que celui qui tient des chambres d’hôtes est en vacances toute l’année…