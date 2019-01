C'est le coup d'envoi de la Fashion Week Homme, ce mardi, à Paris. À l'occasion de cette semaine de la mode masculine, nous avons décidé de nous intéresser aux hommes qui se maquillent. Loin des drag-queens ou du mouvement gothique, certains messieurs ont pris l'habitude d'appliquer sur leur visage un léger fond de teint, un peu de baume sur les lèvres, un petit coup de stylo sur les sourcils.

Dante se maquille depuis l'âge de 12 ans - © RTBF

Pour Dante Pegoraro, c'est devenu une habitude. Chaque matin, devant le miroir de sa salle de bain, ce jeune Louviérois de 18 ans nettoie son visage, applique une crème hydratante, de l'anti-cernes, de la poudre matifiante. Puis il brosse les poils de ses sourcils, de sa moustache, de sa barbe. "Pour que ce soit plus esthétique, j'aime aussi passer le crayon à sourcils pour combler les petits trous dans ma barbe. C'est beaucoup plus joli."

Cacher les imperfections du visage "Le rituel est aussi important que le résultat lui-même", explique Pieter - © RTBF "Je me maquille chaque matin avant d'aller travailler, explique Pieter Vansteenhuyse, 35 ans, qui habite Roulers, en Flandre occidentale. C'est un maquillage très discret, léger, pour la journée. Je mets une BB crème, légère, teintée, qui va diminuer les rougeurs et camoufler les petits boutons. J'ajoute parfois un vrai fond de teint, qui a un peu plus de pigments, pour égaliser la peau, puis j'applique une poudre matifiante." Je veux avoir une apparence jeune et fraîche Pieter le reconnaît, il fait très attention à son apparence physique. "Je suis assez perfectionniste. Je veux avoir une apparence jeune et fraîche, mais je crois aussi que c'est un peu psychologique. C'est un rituel qui va te mettre en valeur et te donner un peu plus de force, le rituel derrière est aussi important que le résultat même."

Tendance au makeup discret: qui sont ces hommes qui se maquillent au quotidien? - © RTBF

"Pour se sentir bien dans son corps, il faut se sentir bien aussi à l'extérieur, témoigne Dante. J'ai beaucoup plus de confiance en moi quand je suis maquillé que quand je n'ai rien sur mon visage. Ça participe à mon bonheur quotidien." Même s'il est très jeune, cela fait longtemps déjà que Dante se maquille. "J'ai commencé vers l'âge de 12 ans. J'avais beaucoup d'acné, ça m'a aidé à cacher tout ce bazar sur mon visage."

Tendance au makeup discret: qui sont ces hommes qui se maquillent au quotidien? - © RTBF

Assumer son maquillage Au début, le jeune homme n'osait pas en parler autour de lui. "Je n'assumais déjà pas d'avoir de l'acné, si en plus, je devais assumer de porter du maquillage, c'était compliqué. Je disais que je n'en portais pas." A cette époque-là, Dante a subi des critiques, des moqueries de la part d'autres adolescents, mais ça s'est calmé en grandissant. Aujourd'hui, il en parle très ouvertement. Pour moi, il n'y a pas de tabou là-dedans Pieter non plus n'a pas de difficulté à dire qu'il se maquille. "Pour moi, il n'y a pas de tabou là-dedans. Moi, je suis très ouvert sur cette question parce que c'est mon domaine (Pieter travaille dans le milieu de la mode et de la beauté, ndlr). Pour d'autres hommes, qui sont dans d'autres secteurs, ça peut jouer. Mais il ne faut pas être gêné parce qu'aujourd'hui, c'est accepté."

Jérémie Chevalier, propriétaire de l'Institut pour l'Homme à Saint-Symphorien - © RTBF Cela dit, tous les hommes qui se maquillent ne s'en vantent pas. Jérémie Chevalier dirige un institut d'esthétique pour hommes, dans la région de Mons. Beaucoup de ses clients veulent rester discrets sur leur maquillage, qu'il soit éphémère ou permanent. "La demande, c'est que ça reste absolument neutre, pas remarquable. Que ça puisse retracer, mettre en valeur, mais que ça ne puisse pas être remarqué comme maquillé. Dans l'esprit de la plupart des hommes, ça reste du domaine féminin." La discrétion comme argument de vente Cette tendance à la discrétion, les marques de cosmétique l'ont bien comprise. Ces derniers mois, de grands noms de la mode, comme Dior, Givenchy ou Rimmel, ont mis en avant des produits mixtes, non "genrés". Chanel vient même de lancer "Boy", une gamme de maquillage spécifique pour les hommes.

Les grandes marques de maquillage ciblent davantage les hommes - © RTBF

Isabelle Willot, journaliste "Beauté" au Vif Weekend - © RTBF C'est la tendance du makeup "no makeup". "C'est une tendance qui existe depuis des années chez la femme, explique Isabelle Willot, journaliste "Beauté" au Vif Weekend. On se maquille pour surtout pas donner l'impression d'être maquillé, pour donner l'impression qu'on est beau au naturel. C'est ce qui se développe maintenant pour les hommes. Je crois que, surtout pour l'homme, c'est essentiel que ça ne se voit pas. Parce qu'ils sont quand même très rares, les hommes qui sont prêts à assumer qu'ils se maquillent. En général, ils vont le cacher et faire ça uniquement dans leur salle de bain."

Toucher de nouveaux publics "C'est un marché qui est en pleine mutation, poursuit-elle. Il y a de plus en plus de nouvelles marques qui se lancent, parfois de petits marques bio. Pour les acteurs plus classiques, il est donc essentiel de trouver de nouveaux publics. Les hommes qui ne se maquillaient pas jusque là sont une cible intéressante pour ces acteurs."

Didier Vervaeren, professeur à La Cambre et spécialiste de la mode - © RTBF Didier Vervaeren, professeur à La Cambre et spécialiste de la mode, abonde en ce sens, en pointant plus particulièrement les publics jeunes : "C'est plus ancré dans la culture des jeunes gens. Il y a cet effet 'no gender' entre les garçons et les filles. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus trop de problèmes avec les codes. Le maquillage, ça finit par devenir quelque chose de normal pour eux." Le maquillage, c'est un bon moyen de contrôler son image "Je crois que c'est lié surtout à cette culture de l'image. Aujourd'hui, on existe sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Le maquillage, c'est un bon moyen de contrôler son image", analyse-t-il. Mais le maquillage pour homme n'est sans doute pas encore ancré au quotidien, estime Didier Vervaeren : "Je ne suis pas encore sûr que c'est généralisé pour tous les hommes qui vont au bureau. Mais je dirais que le week-end ou le soir, dans des moments privés, c'est devenu un petit peu plus fréquent. Par contre, le mot maquillage est encore un peu tabou. On a plutôt tendance à dire qu'un homme a mis une belle crème teintée, une mise en beauté."

