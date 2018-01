Tempête Eleanor en Belgique: pour quels dégâts votre assurance peut-elle intervenir?

Eleanor est passée par la Belgique mercredi matin. L’heure est maintenant à l’évaluation des dégâts: des tuiles de votre toit se sont peut-être envolées ou un arbre s’est peut-être écrasé sur votre habitation.

D’où cette question: suis-je bien assuré pour ce genre de sinistre ? En tout cas, hier, les courtiers d’assurance ont eu du travail et ne comptent plus les appels : "Il y en a qui se sont rendu compte que leur toit s’était complètement arraché, témoigne Cécile Bonnet, qui travaille chez le courtier d’assurance namurois Debry et fils. Or la maison n’a même pas un an. Les panneaux photovoltaïques se retrouvent écrabouillés dans leur jardin. On a eu aussi des clients qui ont réceptionné des arbres sur leur véhicule qui était garé".

Et toujours cette question : est-on assuré contre ce risque ? La réponse est oui... si vous êtes en ordre d’assurance incendie.

"Toutes les assurances incendie pour les particuliers et les PME comprennent de manière obligatoire une garantie tempête" explique Wauthier Robyns, porte-parole d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurance belges.

C’est automatique dès que le vent souffle à plus de 80 km/h, et cela couvre l’action directe du vent qui fait s’envoler un toit par exemple ou les dégâts causés par des branches qui s’abattent sur votre véranda. Une garantie tempête qui implique l’intervention de la compagnie d’assurance dans le mois qui suit la clôture de l’expertise.

Si un arbre s’est abattu sur votre voiture, c’est différent. Pour être dédommagé, il faut avoir une omnium ou, à tout le moins, une mini-omnium. Les dégâts causés à des biens se trouvant à l'extérieur (meubles de jardin emportés par le vent, parasols qui "virevoltent", etc.) ne sont en effet généralement pas couverts. L'assureur considère que vous auriez dû prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ces biens avant l'arrivée de la tempête. N'hésitez pas à relire attentivement les conditions particulières de votre contrat d'assurance pour connaître l'étendue exacte de la couverture.