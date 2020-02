Tempête Ciara: qui a choisi le nom et comment le prononcer correctement?

Alors que la tempête Ciara s'apprête à traverser la Belgique, beaucoup, y compris dans les rédactions, s'interrogent sur l'origine du nom et la façon correcte de le prononcer. 'Siara', 'Chiara', 'Tciara' ou encore 'Kira', les variations sont nombreuses. Si nos confrères français semblent unanimes sur 'Siara', ils se fourvoient néanmoins. La prononciation exacte est en fait 'Kira', à la gaélique, les Britanniques du MetOffice ayant eu la prérogative de baptiser la tempête, celle-ci ayant atteint le code orange au-dessus de leur territoire. C'est la règle. Ils ont donc opté pour ce prénom gaélique à la prononciation particulière signifiant "sombre" ou "brune" selon les chapelles et faisant référence à Sainte Claire d'Assise, morte le 11 août 1253.

#StormCiara has been named and will bring very unsettled weather across the UK through Saturday night and Sunday. Continue to check our latest warnings ???? https://t.co/Bf2zfPgzXr #WeatherAware pic.twitter.com/eY6ufXmgc7

Amélie, Bernardo, Brendan, Gérald... Tempêtes mais aussi cyclones et ouragans portent, depuis plusieurs décennies, des prénoms d’homme ou de femme. Le but, permettre de communiquer plus facilement et plus clairement avec le public. Donner un nom permet d'éviter les confusions et facilite leur identification lors de messages d'alerte à destination notamment du grand public.

En Europe, un accord existe entre différents services météorologiques nationaux afin de nommer les tempêtes. Ceux-ci sont répartis en trois groupes. Chaque groupe établit sa propre liste de noms. Celui qui est finalement attribué dépend du pays au-dessus duquel la tempête atteint le code orange. Une fois que celle-ci est affublée d'un patronyme, ce dernier est repris par tous les autres pays, y compris ceux des autres groupes.

Concernant la Belgique, notre pays a été associé au groupe sud-ouest de l'Europe, qui comprend la France, l'Espagne et le Portugal. Un autre regroupe quant à lui les Pays-Bas, l'Irlande et le Royaume-Uni. Théoriquement, l'Italie et la Grèce devraient représenter le sud-ouest de l'Europe. Chaque groupe dresse une liste de noms pour chaque nouvelle saison. Actuellement nous sommes dans la saison des tempêtes hivernales.