Tempête Ciara: les éoliennes belges à plein régime mais risquent de devoir être bridées

Les éoliennes belges tournent à plein régime depuis 6h ce dimanche matin environ. Avec un taux de charge de plus de 90%. On monte à 37% de la production d’électricité totale dans ces cas-là. Mais beaucoup d’entre elles vont devoir être bridées durant l’après-midi lorsque les vents deviendront limites en terme de vitesse ou de turbulences. Il y aura alors un "manque à produire", notamment dans l’éolien Offshore où le réseau a une capacité d’injection limitée et où la production devrait être tellement importante que le réseau sera sans doute saturé.