Tempête Ciara : le point sur les dégâts de la nuit province par province

Province de Luxembourg Après une journée chargée dimanche, les pompiers ont travaillé une bonne partie de la nuit. Et le vent a soufflé partout. A l'image de ce qui s'est passé en province de Luxembourg. "Au total depuis hier 9h du matin, c'est un peu moins de 500 interventions qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers de la zone de secours, détaille Stéphane Thiry, le commandant de la zone de Secours Luxembourg. C'est plus ou moins une intervention toutes les deux à trois minutes. C'est très majoritairement des dégagements de voiries : arbres abattus sur les routes et câbles arrachés. On a aussi eu quelques toitures."

Province de Liège En province de Liège, le numéro 1722 a reçu quelque 8000 appels depuis ce dimanche. A Huy, les pompiers sont intervenus à environ 80 reprises. Ceux de la région liégeoise sont intervenus 370 fois depuis dimanche midi pour des tronçonnages d'arbres tombés sur les routes, des câbles électriques arrachés ou qui pendaient sur la chaussée, des tuiles tombées des toits… Beaucoup d'interventions donc, mais aucune situation critique non plus du côté de Verviers, où les pompiers sont intervenus à 150 reprises. Ce lundi matin, à Liège, les barrières balayées par le vent entraînent de nombreuses interventions. Certaines de ces opérations sont pilotées directement depuis le centre de crise.

Cette Hutoise s'est retrouvée avec un arbre dans sa chambre: "Je venais de terminer les travaux de la maison" Tempête Ciara en Belgique: un arbre transperce la chambre de cette Hutoise - 09/02/2020 La forte tempête hivernale Ciara précipitait de fortes pluies sur les îles britanniques dimanche matin, faisant route vers le nord de l'Europe et laissant quelques dégâts derrière elle. Peu après 11h, les premiers dégâts étaient observés en Belgique (branches sur les routes, passages difficiles, etc.)

Province de Namur Les interventions des pompiers de la province se comptent en centaines depuis dimanche : plus de 400 pour les pompiers de Namur, 400 aussi pour les pompiers de Dinant-Philippeville, 200 pour les pompiers de la zone Val de Sambre. Mais à chaque fois, il s’agit de dégâts mineurs : parties de toitures envolées, câbles arrachés, arbres ou branchages sur les routes. Les rafales de vents n’ont pas été mortelles. Un automobiliste a été légèrement blessé sur la route entre Celles et Pont-à-Lesse, il n’a pu éviter un arbre tombé juste devant lui. Un pompier a aussi été blessé lors d’une intervention au CHR d’Auvelais lors de la sécurisation du toit de l’hôpital où était stocké du matériel de chantier qui menaçait de s’envoler.

Un arbre est tombé sur la façade du magasin Club de Gerpinnes, causant de légers dégâts. - © Mathieu Van Winckel Province de Hainaut Les pompiers n’ont pas fermé l’œil de la nuit du côté de Mons : 220 interventions du côté de Mons, 250 à Tournai. Le nombre d’appel a été multiplié par trois à cause de la tempête, principalement pour des arbres arrachés ou des tuiles qui s’envolent. Deux églises ont été endommagées : celle de Bassily qui a perdu une partie de son toit et celle de Pecq dont la croix du clocher est tombée. En région de Charleroi, on dénombre 600 interventions au total pour des routes barrées, des arbres ou des câbles arrachés, ainsi que des toitures envolées. Certains axes ont dû être fermés temporairement car barrés par des arbres abattus. Des poteaux électriques ou d’éclairage menaçaient aussi de s’écrouler. C’était le cas à Courcelles, le long de certains axes du centre-ville de Charleroi ou encore à Fontaine-l’Evêque où l’ancien garage Renault a vu les pompiers intervenir à plusieurs reprises pour des panneaux envolés. Dans le centre-ville même, le peloton GRIMP (groupe d’intervention en milieu périlleux) a dû intervenir sur une structure métallique qui menaçait de s’effondrer sur un immeuble.

Province du Brabant wallon Les pompiers brabançons ont dû gérer plus de 300 interventions pour des dégâts mineurs principalement : toitures endommagées par les rafales de vents, câbles électriques arrachés, branchages tombés sur les routes. La tempête n’a tué ni blessé personne. Des poteaux électriques se sont effondrés sur la voie publique notamment sur la N228 à Limelette. A Wavre une partie de la rue de l’étoile a été fermée à la circulation après la chute de trois arbres. A Villers-la-Ville, les rafales de vents ont fait se coucher un très grand arbre sur le site des ruines de l’abbaye. Il s’est littéralement couché sur les murs d’enceintes de l’abbaye, sans causer de gros dégâts heureusement.

Bruxelles On ne compte plus les corniches, tuiles, échafaudages envolés… Beaucoup d'interventions aussi pour dégager des arbres tombés sur la voirie. Dans le centre-ville, une partie de la façade d'un immeuble située sur le boulevard du midi s'est effondrée. "Quand on est arrivé ici, un pan de façade était tombé au sol, heureusement sans que personne ne passe par là au moment où c'est arrivé", explique Pierre Menu, colonel chez les pompiers de Bruxelles. ►►► La situation à Bruxelles en détail en cliquant ici

Flandre La tempête Ciara provoque également dégâts et embarras de circulation en Flandre. A Anvers, les pompiers ont déjà reçu plus de 700 appels. Les rafales de vent ont causé des embarras de circulation mais aussi l'interruption d'une ligne de tram dans le district de Borgerhout. Les pompiers ont signalé des inondations, tant sur les routes que dans les habitations. Les rues ont été inondées à proximité de la gare d'Anvers-Berchem et plusieurs tunnels ont également connu des difficultés. La tempête perturbe également les activités de la zone portuaire, où plusieurs terminaux ont interrompu le travail pour des raisons de sécurité. Les plus gros navires ont été interdits. Et une partie du toit d'un entrepôt du groupe Katoen Natie s'est envolée. A Londerzeel, dans le Brabant flamand, une douzaine d'arbres se sont effondrés sur une caténaire. Le trafic ferroviaire y est à l'arrêt. Les pompiers sont tout autant sollicités dans le Limbourg, où la plupart des interventions ont trait à des chutes d'arbres. "La tempête n'a pas encore atteint son intensité maximale. Nous nous attendons à recevoir encore beaucoup d'appels au cours de la soirée et de la nuit", a commenté un secouriste de la zone du sud-ouest du Limbourg.



Relisez ci-dessous notre suivi en direct de la tempête Ciara