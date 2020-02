Tempête : ceux qui n'ont pas pu aller au concert d'Angèle ne seront pas remboursés

Voilà une situation dont se seraient bien passés tant les fans que les organisateurs du concert d’Angèle. Ce dimanche soir, la chanteuse se produisait sur la scène du Palais 12 à Bruxelles. Un concert maintenu malgré la tempête et les protestations de nombreux fans. Certains ont en effet suivi les recommandations des autorités d’éviter tous déplacements et ne sont donc pas venus au concert. Pour eux, aucun remboursement des billets n’est prévu et la déception est palpable.

"Ma fille a pleuré toute la soirée"

C’est le cas de Julie, une habitante de Villers-la-Ville. Dans sa famille, le concert d’Angèle était très attendu, surtout par sa fille de 7 ans dont c’était le cadeau de Noël. Jusque dans l’après-midi, Julie comptait bien se rendre à Bruxelles mais face aux conditions météo, elle a finalement renoncé : "Dans l’après-midi, le mur de mon voisin s’est effondré et un arbre est tombé dans le jardin de mon autre voisin. Un canard sauvage a même été projeté par le vent dans une de nos fenêtres. Nous avons alors décidé de ne pas aller au concert".

Julie dit ne pas regretter son choix de privilégier la sécurité, mais elle ne cache pas son amertume : "Nous sommes plusieurs dans le même cas. On pensait que le concert serait annulé ou reporté mais ça n’a pas été le cas. Commercialement et éthiquement, je suis déçue. Angèle représente de belles valeurs et là, on a l’impression qu’elle s’en fout. En termes d'images, c’est elle qui porte la responsabilité, mais c’est aussi la responsabilité du Palais 12 et de Live Nation. Ça me laisse un goût amer. Ma fille a pleuré toute la soirée et ce matin, alors qu’on l’écoute tous les jours, on n’a pas écouté Angèle."

Pas de remboursement prévu

Du côté du Palais 12, on comprend la déception des fans mais son directeur, Marc Agboton, assume aussi pleinement le fait d’avoir maintenu le concert :"Il y a eu un questionnement et plusieurs analyses faites par nos experts en interne pour évaluer les risques, sécuriser le site et surtout s’assurer qu’on puisse accueillir les visiteurs en toute sécurité […] Est-ce que toutes les manifestations en intérieur devaient s’arrêter, je ne le pense pas. Les manifestations à l’intérieur ont toutes été maintenues. La vie a continué malgré la tempête". D’autres manifestations ont en effet eu lieu, comme le salon des vacances lui aussi sur le plateau du Heyzel qui a accueilli 11.000 visiteurs ce dimanche.

Et pour ce qui est d’un éventuel remboursement des personnes bloquées par la tempête, ce n’est pas à l’ordre du jour explique Marc Agboton : "Il n’y a pas de dispositif mis en place pour cela car il n’y a pas eu d’annulation. Le concert était possible et d’ailleurs de notre côté nous n’avons pas constaté d’annulation particulière. On a le même nombre de spectateurs qui sont venus et ont été scannés à l’entrée que lors des deux derniers concerts d’Angèle". Les reventes de billets ou même les dons expliquent peut-être cela. Mais quel que soit le nombre de spectateurs présents, pour les responsables de la salle, comme le concert à bien eu lieu, il n’y a pas de remboursement possible.

Nous avons tenté de contacter l’organisateur du concert, la société Live nation, pour l’instant sans succès. Cela dit, peu de chances que la position soit différente de celle du Palais 12 (l’événement a eu lieu et l’organisateur peut difficilement porter la responsabilité de l’état des routes ailleurs en Belgique ou de la météo). Sauf geste surprise face à la polémique, Live nation ne devrait donc pas procéder à un remboursement.

Dans l’entourage d’Angèle, on explique que la possibilité d’annuler ou non le concert ne dépendait pas de la chanteuse et que bien sûr, cette situation ennuie Angèle qui comme pour chaque concert espère que tout le monde puisse venir. Lors de son concert ce dimanche, la chanteuse a remercié le public présent d’avoir bravé la tempête.