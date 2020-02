Tempête : certains jeunes footballeurs jouent malgré tout, parents et coaches ne comprennent pas

La province du Hainaut n’ayant pas annoncé de remise ce matin, les matchs de football prévus dès 9 heures se sont joués dans des conditions surréalistes. Au FC Tournai, jeunes joueurs et parents étaient dans l’incompréhension.

Hier matin, la Jupiler Pro League et la Proximus League annonçaient la remise de toutes les rencontres prévues ce dimanche à cause du passage de la tempête Ciara. Dans la foulée, les régions ont pris l’initiative d’annuler également les matchs de division 1, 2 et 3 amateurs. Enfin, la majorité des provinces wallonnes ont également emboîté le pas hier. Sauf la province du Hainaut. Aucune remise n’ayant été décidée, les matchs prévus tôt ce matin ont été disputés.

Au FC Tournai, les jeunes ont reçu leurs adversaires du Espagnola Baudour. Paco, 13 ans, joue milieu de terrain mais aujourd’hui, ce n’est pas simple. "Avec le vent, les ballons partent très facilement, c’est très compliqué. Je ne comprends pas pourquoi cela n’a pas été remis".

Pour le staff qui encadre les jeunes, ce ne sont pas de bonnes conditions pour jouer au foot. "Quand on met le ballon par terre, il roule tout seul" regrette Nicolas Paris, délégué officiel U14 FC Tournai. "C’est un manque de respect pour les joueurs qui doivent se lever, qui viennent de loin pour rien car les grands manitous n’osent pas prendre de décision".