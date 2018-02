Températures négatives: votre smartphone risque de s'éteindre

Cela vous est peut-être arrivé en ce début de semaine glaçiale : vous êtes dehors, peut-être sur le quai à attendre votre train, tram ou bus et, soudain, votre téléphone commence à ne plus répondre normalement, voir s'éteint.

Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Comme le rappellent nos confrères du Monde, les smartphones sont conçus principalement pour fonctionner par des températures positives.

Des symptômes divers en fonction de la température

Dès que les températures passent sous la barre du zéro degré, l'écran peut commencer à présenter des soucis de réactivité ou peut commencer à scintiller.

Mais sous les -10°C, le smartphone a de plus en plus de chances de s'éteindre inopinément. C'est un mécanisme de protection visant notamment à protéger la batterie, dont la tension électrique baisse avec le froid.

Que faire dans ce cas-là ?

Il est évidemment conseillé de limiter l'exposition de votre téléphone mobile à des températures aussi froides. De même, le charger dans ces conditions n'est pas recommandé.

Si le froid n'endommage pas le téléphone dans le cas d'une exposition ponctuelle, une utilisation répétée pourrait à force abîmer la batterie de l'appareil. Et le changement d'une batterie de smartphone est devenu de plus en plus compliqué ces dernières années...

Préférez les endroits plus chauds, où les températures sont positives, et l'usage d'un kit mains libres pour pouvoir passer et recevoir des appels.

Cependant, d'autres gestes permettent en général de prolonger la vie d'un smartphone, comme l'expliquait l'équipe d'On n'est pas des pigeons...