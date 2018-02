Températures glaciales: pas de risque de pénurie d'électricité selon Elia

Le froid s'installe et va même va s'accentuer dans les prochains jours, on s'attend donc à une hausse de la consommation d'électricité.

Mais ELIA, le gestionnaire du réseau de transport en Belgique, se veut rassurant. Selon lui, il n'y a pas de risque de pénurie.

"La production d'électricité en Belgique est pour l'instant optimale et va pouvoir faire face à cette vague de froid. On s'attend à un pic la semaine prochaine, mais même lors de ce pic, le niveau d'importation que l'on devra effectué ne sera pas vraiment supérieur à la situation normale. Et les conditions, notamment en matière de production éolienne et photovoltaïque, sont pour l'instant bonnes, ce qui permet de compenser cette demande supplémentaire en matière de consommation", explique le porte-parole, Jean Fassiaux.