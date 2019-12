Température: un mois de novembre presque exceptionnel

Novembre 2019 est le deuxième plus chaud de l’histoire. Presque 14 degrés de moyenne pour toute la planète. Seul le mois de novembre 2015 a fait mieux. C’est ce qu’affirme l’Agence américaine océanique et atmosphérique qui assure que cette année est la 2e plus chaude de l’histoire.

Et chez nous, ce 17 décembre pourrait rentrer dans l’histoire puisque selon l’institut royal météorologique, le thermomètre pourrait atteindre les 15 degrés par endroits aujourd’hui. Soit un degré sous le record absolu. Une situation assez exceptionnelle, puisqu’habituellement, la température tourne autour des 6 degrés à cette période.