Météo du mois de mai : 18 jours d'orages et records de chaleur

Mais il faut se rappeler que les 20 premiers jours de mai ont été très secs sur une grande partie du pays. Seuls quelques orages localisés et parfois violents comme le 16 mai dans la région liégeoise, ont quelque peu tranché avec cette tendance. Par contre, à partir du 20 mai, les orages quasi quotidiens ont commencé à faire remonter les totaux pluviométriques avec toutefois de grandes disparités. Ainsi la station de référence d'Uccle n'a mesuré que 13,9 mm alors qu'à quelques kilomètres de là, Zaventem a mesuré 78,4 mm. Localement les orages de mai ont provoqué des totaux de précipitations largement supérieurs à la normale comme au Mont-Rigi où il est tombé 137,6 mm pour une normale de 95,8 mm.

Pascal Mormal, météorologue à l'IRM, indique que le record du nombre d'orages pour un mois de mai n'a pas été battu. Même si les orages ont été quotidiens les 11 derniers jours de mai, avec 18 jours pour l'ensemble du mois, on ne bat pas le record de mai 1981 qui s'élevait à 22 jours. On peut toutefois qualifier cette valeur de très anormale.

En début de mois l'IRM (Institut Royal Météorologique) publie systématiquement le bilan climatologique du mois écoulé. Il fallait s'en douter, le mois de mai a été remarquable à plus d'un titre.

Neuf jours d'été et records de températures

Le météorologue de l'IRM indique également que des records de chaleur sont battus. Tout d'abord le record de la température maximale moyenne avec 21,7°C pour une normale de 18,1°C. Le précédent record datait de mai 2008 avec 21,3°C. A noter aussi que le couple avril-mai est le plus chaud depuis le début des relevés homogénéisés en 1901 avec 14,6°C. Ce mois de mai a aussi compté neuf jours d'été, le situant en deuxième place derrière mai 1945 qui en avait compté onze.

Q uatrième printemps le plus chaud

Enfin, l'Institut Royal Météorologique signale que le printemps climatologique affiche une température moyenne de 11,5°C pour une normale de 10,1°C, le plaçant en 4ème position des printemps les plus chauds. On ne bat pas le record de 2007 (12,3°C), en partie par le fait que mars, avec une moyenne de 5,4°C, a été plus frais que la normale (6,8°C).