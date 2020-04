Témoignage : par temps de coronavirus, la difficile survie d'un commerce jugé "non essentiel"

Samedi, dans la très commerçante rue Vanderkindere à Uccle. L’affluence des grands jours ou presque… S’il n’y avait désormais cette fameuse "distanciation sociale", l’écart du mètre 50 entre les clients, parfois munis de masques, qui font la file qui, devant le boucher, qui devant le traiteur ou le marchand de fruits et légumes… Sauf que certaines boutiques ont baissé le rideau. Ou si le volet n’est pas baissé, en tout cas elles affichent portes closes.

C’est le cas de l’Atelier de Joëlle Pontseel. Fermé depuis le samedi 14 mars. Joëlle Pontseel, graveuse et illustratrice, mais qui adopte plutôt l’appellation d' "imagière publique". Elle dessine puis reproduit ses dessins en linogravure, des dessins qui se retrouvent aussi sur divers objets de décoration ou du quotidien, assiette ou coquetier par exemple. "J’ai une boutique depuis 15 ans, 6 ans bientôt ici rue Vanderkindere. Une petite boutique où j’accueille les gens pour des projets de cadeaux personnalisés, des portraits, des carnets, des livres, des faire-part de mariage. J’ai la presse dans l’atelier. J’écoute les gens, je fais des crayonnés et ensuite je grave ou j’imprime pour eux. L’idée est vraiment que tout soit fait à la main". Voilà pour "l’article" de la boutique.

Arrêt forcé d’activités

Sauf que tout s’est arrêté pour cause de coronavirus. Non pas que l’artiste ait présenté le moindre symptôme, mais par décision du gouvernement fédéral (ou plutôt du Conseil national de Sécurité). Fermeture ordonnée le week-end uniquement des magasins dits "non essentiels", autrement "non alimentaires" qui pouvaient rester ouverts cependant en semaine, première fermeture, donc le samedi 14 mars. Fermeture définitive (même en semaine donc) ordonnée ensuite à partir du mercredi 18 mars. "J’avais déjà dû fermer le samedi, la 1re annonce de fermetures obligatoires était tombée en même temps que pour les restaurants. Et le samedi c’était très bizarre car il y avait beaucoup de monde dans la rue, de l’affluence inattendue comme en période de fêtes, c’était fou. J’ai passé un samedi horrible car je vis – j’ai la chance de vivre – dans un appartement au-dessus de la boutique atelier, je voyais le monde passer mais je ne pouvais pas ouvrir, je ne pouvais rien vendre. Et le mercredi, c’était déjà fermé, j’avais pris la décision un peu à l’avance de m’arrêter".

Depuis, le temps est long, très long. "Ça a été très brutal parce que j’avais des commandes en cours qui ont été postposées, des clients qui devaient venir ont annulé et surtout devoir vraiment fermer la boutique totalement… C’est catastrophique parce que, au départ on se dit 'OK, ça va durer un petit moment', et maintenant ça fait trois semaines. Trois semaines où je n’ai plus aucune rentrée financière. Et on ne sait toujours pas très bien où ça va mener… Parce que les charges continuent, les loyers à payer, l’électricité à payer, le gaz, le téléphone, etc. Sans réelle solution de secours".

Solutions de secours en attente

Le soutien des autorités au plan économique a mis du temps à se mettre en place, programme d’aides du gouvernement fédéral ou du gouvernement régional bruxellois. Des dossiers à remplir. "J’ai rempli des papiers pour ces aides, mais je n’ai pas encore de réponse pour le moment. On devrait en savoir plus d’ici ce 7 avril. Est-ce que j’y ai droit ou pas ? Combien ? C’est très inquiétant. Ils ont reçu les dossiers, j’attends. J’imagine que de nombreuses personnes sont dans le même cas que moi ".

Et attendre, il n’y a rien d’autre à faire. En tentant de garder le moral et un certain rythme. Voilà la vie aujourd’hui de pas mal d’indépendants. Pour Joëlle, le programme reste immuable. Tout simplement, pour tenir. "Je me lève tôt, je petit-déjeune, je flâne un peu à l’étage dans l’appartement, mais je descends rapidement dans l’atelier. J’ai notamment préparé ma vitrine de Pâques comme si de rien n’était – tout simplement parce que, comme beaucoup d’enfants passent dans la rue et pas mal de gens, j’avais envie de mettre une touche de couleur et de positif. Donc voilà, je range, j’essaie de créer mais c’est difficile car la tête n’y est pas. On pense que créer ça vient comme ça, mais là il y a tout de même pas mal d’inquiétudes et mal pas d’angoisse. Mais là, ça revient. Et puis il y a le piano dans l’atelier, j’ai ressorti mes partitions, je me suis remise à jouer. Ça m’équilibre. Et là je vais commencer doucement à préparer l’après-confinement et me remettre à créer, refaire des images, refaire des gravures. Et je me suis aussi inscrite finalement sur un site commun de e-shop. On verra bien ce que cela va donner…"

En cas de prolongation ?

Les mesures actuelles – fermeture et confinement – sont valables au moins jusqu’à la fin des vacances de Pâques, le 19 avril. Avec prolongation possible au 3 mai… A cette éventualité, un long silence : "… Je ne pourrai pas continuer, ça c’est clair…". Mais d’espérer au minimum, pour elle comme pour d’autres commerces, un assouplissement des règles : "J’espère que les petites boutiques comme la mienne pourront rouvrir. Après tout, je n’accueille chez moi qu’un ou deux clients à la fois, puisque je travaille beaucoup sur commande ; tout mon espoir est donc qu’à nouveau on puisse rouvrir avec X personne acceptées à la fois par exemple. Même chose pour certains imprimeurs aujourd’hui fermés et dont je dépends puisque je produis des faire-part de mariages. Là tout est à l’arrêt aujourd’hui". A voir donc…".

Des voisins, des clients passent et frappent doucement à la vitrine lorsqu’ils aperçoivent Joëlle au travail au fond de la boutique – "c’est toujours un rayon de soleil", confirme-t-elle -, certains laissent de petits mots dans la boîte aux lettres. Chacun espérant un retour rapide à la "normalité" des choses ici aussi…