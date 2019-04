Tellin : Olivier Baudri est le dernier artisan campanaire wallon

Depuis vingt-cinq ans, Olivier Baudri est indépendant. Après avoir fait ses armes dans plusieures grandes entreprises, il a décidé de s’installer " à son compte " à Tellin, dans le village de la cloche.

Olivier est artisan-campanaire. Il entretient la mécanique et l’arrimage des cloches de 350 églises en Wallonie.

Un métier polyvalent…mais dangereux

" Il faut faire de la mécanique, de la menuiserie, de l’électricité, de l’horlogerie… " Olivier Baudri est électromécanicien mais il a bien dû développer d’autres compétences : " A Wellin, j’ai, par exemple, refait le cadran à la feuille d’or. "

Mais pour être artisan campanaire, il ne faut pas souffrir du vertige. Il faut aussi être prudent : " Il y a 5 ans, près de Martelange, une échelle a cédé et j’ai fait une chute de six mètres. Heureusement, j’en suis sorti sans séquelle…mais il faut toujours poser sa main sur prise solide quand on monte dans un clocher… " explique encore Olivier Baudri.

Le gardien des cloches

S’il est, depuis toujours, passionné par le bronze et les cloches, Olivier est souvent le seul à grimper au sommet du clocher du village : " A Wellin, j’ai constaté, il y a deux ans, qu’une poutre était cassée. J’ai donc prévenu l’administration communale qui a directement pris des mesures. Le clocher a été entièrement démonté et reconstruit au sol avant d’être reposé sur la tour. "

Pour l’artisan, ce travail est une passion, une rencontre avec l’histoire locale gravée sur le bronze des cloches qui sommeillent dans la pénombre des charpentes…