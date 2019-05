TC Nivelles - Six ans ferme pour une série de braquages dans des magasins de nuit

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Thierry S., un habitant de Chaumont-Gistoux né en 1971, à six ans d'emprisonnement ferme. L'homme était poursuivi pour avoir commis six braquages violents (et une tentative) dans l'est du Brabant wallon et en région bruxelloise, en 2018. Il ciblait les magasins de proximité ouverts la nuit, avec peu de personnel. Dans les shops de stations-service ou les magasins de l'enseigne Delitraiteur, il menaçait les employés avec une arme de poing et les entravait, avant de repartir avec le contenu de la caisse, des bouteilles d'alcool et des cigarettes.

Le prévenu avait été interpellé lors d'un braquage commis dans une station-service d'Overijse, le 8 octobre 2018 vers 3h30 du matin. Un riverain avait vu qu'il menaçait l'employé avec une arme et a appelé la police. Thierry S. a été arrêté alors qu'il sortait du commerce, portant une fausse barbe et armé d'un revolver. Il tirait deux sacs poubelles où il avait entassé 35 petites bouteilles de whisky et 435 paquets de cigarettes.

Au fil de l'enquête, il a avoué avoir commis d'autres braquages à Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau ou encore Perwez. Il agissait toujours de la même manière, neutralisant les employés en les entravant sous la menace d'une arme, en restant toujours calme. Une caissière, traumatisée, a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois.

Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte l'extrême gravité des faits, les antécédents du prévenu et ses regrets jugés "de façade".



