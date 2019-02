TC Dinant - Vingt mois avec sursis pour des coups au centre Fedasil de Florennes

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné mercredi un homme poursuivi pour avoir frappé sa femme et trois policiers de la zone Flowal au centre Fedasil de Florennes, le 12 août 2018, à une peine de vingt mois de prison avec sursis.

Consommateur de stupéfiants, l'homme s'était disputé avec sa compagne à ce sujet et s'était montré violent à son égard. "Je l'ai frappée avec un bâton. Je lui ai dit que si elle appelait les policiers, je les frapperais. Mais elle les a quand même appelés", a-t-il reconnu lors de l'audience.

Après la fouille effectuée par les policiers, le prévenu a voulu s'enfuir. Il s'est rebellé et s'est montré agressif au moment de passer les menottes. Il a porté des coups aux agents et les a menacés avec une planche de palette garnie de clous.

"Des matraques, un chien, des étranglements et un spray ont été nécessaires pour le maîtriser", a souligné le parquet de Namur. Les policiers "ont également dû sortir leur arme à feu. (Le prévenu) est passé par plusieurs centres pour demandeurs d'asile et, à chaque fois, il y a eu des problèmes de violence. Nous avons déjà reçu de nombreuses notices pour des faits de stupéfiants, de coups et de menaces", a poursuivi le parquet.



Belga