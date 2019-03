Taxe sur les avions : un effet d'annonce ?

Après les Pays-Bas, on sait que la Belgique se lance à son tour dans un plaidoyer en faveur d'une taxe aérienne sur les transports aériens. Selon la formule consacrée, il faut un début à tout. Mais avec quel impact ? Certes, l'idée a le mérite d'atterrir aujourd'hui sur la table des négociations des ministres européens de l'Environnement. Mais quand on sait qu'il ne s'agit que d'un point de discussion, et que ce même point ne devrait pas excéder un échange de quelques minutes, on se dit que le chemin est encore long.

Plaidoyer belge

Le plaidoyer belge a un mérite : il permettrait d'amplifier la prise de conscience que l'on a vu naître lors des manifestations climat. Pourquoi cette exception aérienne, qui voudrait que le secteur soit étranger, épargné face à la lutte climatique qui secoue les mentalités. Le ministre wallon Jean-Luc Crucke (MR) doit défendre l'idée d'une fiscalité verte - on évitera soigneusement de parler de taxe sur le CO2 - sur les trajets en avion. Quelle forme pourrait prendre cette ponction sur le billet d'avion ? On se dirigerait, très logiquement, sur l'instauration d'une TVA sur les billets. Une mise en place, qui, si elle est un jour effective, permettrait de casser les règles du moment : le régime d'exception fiscale pour les trajets en avion lui donne un avantage énorme face à des modes de transport moins polluants comme le train.

Des chances d'aboutir ?

La discussion amorcée par la Belgique est donc inscrite à l'agenda européen. Elle prend la forme d'une note d'information. Une note qui souligne que les vols opérés depuis les Etats membres de l'Union ont considérablement augmenté. Entre 1990 et 2016, le bond est de 95 %. La Belgique plaide donc pour une tarification plus juste entre transports aériens et chemin de fer, davantage taxé. On voit mal la Belgique se lancer seule dans l'aventure dans ce dossier, vu la concurrence avec les pays voisins. Mais on se souviendra que les Pays-Bas et la France ont défendu une position similaire au Conseil des ministres des Finances. Ces discussions européennes permettront, selon le souhait de Jean-Luc Crucke, à la nouvelle Commission qui s'installera dans quelques semaines de faire des propositions adéquates. Mais on est encore loin d'une prise de position commune sur la question. Il va d'abord falloir s'assurer que la proposition soit soutenue par un grand nombre d'Etats membres alors que la Commission Juncker s'apprête à tirer sa révérence. Et seulement alors, la proposition se verra, éventuellement, analysée plus en profondeur. A la nouvelle Commission de passer aux consultations, tout en mesurant l'impact d'une TVA sur les billets d'avion. Dernière étape de l'évaluation : décider s'il serait opportun ou non de légiférer au niveau européen. Bref, la route est encore longue. La taxe CO2 sur les avions est encore loin de recueillir l'unanimité.