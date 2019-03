Taux d'invalidité record en Belgique en 2016: comment l'expliquer?

Alors que la Sécurité sociale fête ses 75 ans, deux chercheurs de l'ULB dévoilent le taux d'invalidité des citoyens belges pour l'année 2016 : 8,87%. Pour comparer, en 2015, ce taux était de 7,6%, soit un bond de près de 1% en un an. 2016 est donc une année record: ce chiffre n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de notre pays. Son augmentation en 15 ans est un phénomène préoccupant tant en raison des coûts inhérents aux paiements des allocations d'invalidité, que des questions sociétales que ce phénomène pose.

Au sein de l'INAMI, cela fait plusieurs années que ses responsables tirent la sonnette d'alarme. "L'invalidité est liée à une série de facteurs. Le premier est la restriction en matière de prépensions. Depuis une dizaine d'années, le régime des prépensions est de plus en plus restreint. Le taux d'invalidité a été directement impacté. De plus en plus de personnes se retrouvent dépourvues d'une couverture sociale avantageuse. Une fois qu'elles tombent malades, elles se retrouvent en invalidité", réagit François Pertl, directeur de l'Institut National d'assurance maladie invalidité (INAMI).

La variable géographique

Les taux d'invalidité varient très fort en fonction de l'arrondissement. Les plus faibles taux d'invalidité se situent dans les arrondissements de Hal-Vilvoorde, Tielt et Gand. En revanche, les arrondissements du Hainaut, de Liège et d'Ostende sont ceux où les niveaux d'invalidité sont les plus élevés de Belgique. L'étude ne précise pas ce qui explique cette disparité.

Seule certitude pour François Perl, un des facteurs explicatifs est lié à la santé des habitants de l'arrondissement. Pour comprendre, le cas du Hainaut peut être un bon exemple. "C'est l'une des provinces où l'espérance de vie est la plus basse, tout comme la qualité de vie qui est peu élevée par rapport à la moyenne belge. On a tendance à voir des taux d'invalidité plus importants dans les bassins sidérurgiques comme c'est le cas à Mons ou Charleroi, constate l'expert. Les provinces où il y a cette tradition industrielle sont des lieux où le niveau de santé est plus faible par rapport à la moyenne belge."

Cartographie du taux d'invalidité entre 2003 et 2016