Tariq Ramadan condamné pour avoir révélé le nom d'une femme qui l'accuse de viol

Tariq Ramadan mis en examen et incarcéré - JT 13h - 03/02/2018 En France, le théologien suisse Tariq Ramadan a été inculpé pour viol et incarcéré vendredi soir à Paris. Il est visé par deux plaintes pour des faits qui auraient été commis en France en 2009 et en 2012. Tariq Ramadan dénonce, je cite, "une campagne de calomnie". Je vous propose d'écouter l'un des avocats de l'une des plaignantes dans cette affaire.