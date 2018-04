Tariq Ramadan a acheté le silence d'une victime belge

L'islamologue accusé de viols a passé un accord avec une femme belge qui avait fait état sur les réseaux sociaux de "l'emprise psychologique" que Tariq Ramadan avait sur elle pendant leur "relation", révèlent Médiapart et Le Vif. En échange de 27.000 euros, elle a accepté de se taire et de supprimer ses publications.

C'est un document qui a révélé le pot-au-roses: un accord confidentiel entre Tariq Ramadan et Majda Bernoussi signé en 2015 à Bruxelles prévoyant la disparition des révélations sur le comportement de l'islamologue avec les femmes en échange d'un versement de 27.000 euros.

Au terme de sa relation avec Tariq Ramadan, Majda Bernoussi avait, via Facebook et Youtube, expliqué les comportements déplacés de ce dernier avec les femmes. Elle a notamment publié une photo de lui en caleçon dans une chambre d'hôtel. Tariq Ramadan lui aurait alors proposé 27.000 euros en échange de son silence et de la suppression de ces publications.

"Un accord transactionnel peut avoir beaucoup de raisons et notamment d'éviter un litige qui est très coûteux, a réagi l'avocate de Tariq Ramadan. Il n'est pas nécessairement une reconnaissance de quoi que ce soit".

Il y a plusieurs semaines, Tariq Ramadan a été mis en examen en France pour viols. Il est toujours enfermé dans la prison de Fleury-Mérogis.