Tailladé et ébouillanté par sa petite-amie, Alex Skeel sort du silence

Royaume-Uni, 2017. Alex Skeel s’extirpe d’une relation abusive de plus de 6 ans. Sa partenaire Jordan Worth l'a frappé avec un marteau, tailladé au couteau et ébouillanté. Elle est la première femme au Royaume-Uni à être condamnée pour comportement coercitif. Il se confie dans un nouveau documentaire de la BBC : “Abused by my girlfriend"

Comportement coercitif et abus physique

“Au début, elle me demandait juste de ne pas porter de vêtement gris car elle n’aimait pas, ou alors elle voulait changer ma coiffure”, explique Skeel à la BBC. Ensuite, elle a pris le contrôle de son compte Facebook et a détruit ses téléphones dans le but de l’isoler de tous ses proches. Jordan le prive aussi de nourriture.

Après 18 mois de relation, elle commence à abuser de son partenaire physiquement. Elle le frappe à l’aide d'une bouteille puis d’un marteau et finalement d’un couteau.

“Après un moment, je ne sentais plus rien, j’étais tellement habitué à la douleur. Du coup, elle passait à autre chose et trouvait une façon de me faire encore plus mal”, raconte Alex.

À 10 jours de la mort

Skeel n’osait pas parler de ces violences : “J’avais l’impression que si je disais quoi que ce soit, elle m’aurait tué. J’allais à l’hôpital en disant que j’étais tombé sur la tête ou que l’eau très chaude de la douche m’avait brûlée.”

Tout s’arrête en 2018 lorsque la police répond à l’appel de leur voisin. Initialement, Alex ne dit rien mais lors d’une seconde visite, dans un état critique, il révèle tout à l’agent présent sur place.

Violences souvent tues

De nombreux facteurs peuvent réduire au silence les victimes de violences domestiques. La honte et la culpabilité sont des barrières importantes à la prise de parole mais même lorsque les victimes s’expriment, elles “recueillent en premier lieu les doutes de leurs interlocuteurs”, révèle Le Figaro. Selon The National Domestic Violence Hotline, un centre d’aide américain : “Les hommes ne portent pas plainte comme les femmes. En réalité, beaucoup d’hommes se taisent parce qu’ils pensent que c’est inutile de signaler l’abus puisque personne ne pourrait les croire.”

Alex Skeel exhorte les victimes à en parler : “Vous êtes plus humain si vous prenez la parole. Vous ne pourrez aller que mieux si vous en parlez.”

Des dispositifs en aide aux hommes quasi inexistants

Lorsque Peter, un belge, décide de chercher de l’aide après avoir subi des violences psychiques et physiques et des humiliations pendant des années, il porte plainte à la police mais se fait railler. “On s’est tout simplement moqué de moi. J’étais très choqué. Je n’avais nulle part où aller”, confie-t-il à la VRT.

En Belgique, il existe un seul centre d’aide aux hommes victimes de violence conjugale: la Maison SAM. Installée en Flandre, près de Maline, son adresse exacte est gardée secrète. “Nous offrons un accueil et un accompagnement aux victimes de violences domestiques et de violences liées à l’honneur, qui ont besoin d’une adresse secrète pour leur sécurité”, explique une collaboratrice de la Maison SAM à la VRT.

Clivage des genres

Sophie Del Duca, psychologue clinicienne et doctorante à l’Université de Rennes 2 explique : “Il faut bien rappeler que les violences conjugales sont nettement plus faites aux femmes qu’aux hommes même si la proportion serait entre 5 et 20%.” Il existe cependant un chiffre noir : ceux qui ne se manifestent pas. Ce phénomène se manifeste tant chez les hommes que chez les femmes. Pour elle, il est important de ne pas opposer violence contre les femmes et violence contre les hommes. “La violence conjugale n’a pas de genre, tout individu peut être pris dans une dynamique de domination”, conclut-elle.