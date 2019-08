Tabou du viol conjugal : "il n'est jamais trop tard pour parler"

Selon plusieurs associations, une femme sur quatre en Belgique a déjà été contrainte à un acte sexuel de la part de son conjoint. Malgré l’ampleur du phénomène, peu de victimes osent s’exprimer. Une jeune femme a décidé de témoigner pour que la parole se libère enfin.

Claire (nom d’emprunt) est restée plusieurs mois avec un homme dont elle a fait la connaissance via une application de rencontre. Plus les semaines passent, plus elle note que son compagnon prend l’habitude de l’agresser psychologiquement et physiquement.

Un soir, alors qu’elle était partie se coucher, son partenaire la rejoint au lit et la viole. "Il m’a fait part de son envie d’avoir une relation sexuelle. J’ai clairement répondu que je n’avais pas envie. Je portais un tee-shirt et un legging. Il a insisté, m’a déshabillée et m’a clairement violée. Je continuais de lui dire que je n’avais pas envie et que j’avais mal, mais il a continué malgré tout". La jeune femme poursuit : "Sur le moment, je me rendais compte de ce qui se passait. Il me dégoûtait. Mais je ne pouvais pas me battre contre lui, il était grand et fort. On n’essaie même pas de lutter, on espère juste que ça se terminera au plus vite. […]. Le lendemain, je me demandais si ça s’était vraiment passé".

S’ensuivront au moins deux autres agressions : un acte sexuel filmé sans consentement, ou encore des relations sans préservatif, également non consenties. Un jour, "il m’a étranglée, parce qu’il voulait absolument jouir à l’intérieur de moi, mais j’ai refusé".

Sidération

Après chaque agression, Claire n’arrive pas à réaliser. En état de sidération. "Je me suis retrouvée complètement perdue. Je me suis demandé si j’exagérais".

Un jour, elle a un déclic et décide de fuir son agresseur. Elle porte plainte, mais les preuves de ses agressions sont difficiles à apporter. La justice semble mal à l’aise avec la question du viol conjugal : difficulté d’établir des limites claires, de définir précisément le consentement. D’autant que les victimes mettent souvent du temps à porter plainte (et la majorité préfère garder le silence).

D’où l’importance du témoignage de Claire "Il ne faut pas qu’elles se sentent coupables de ce qui leur est arrivé. Se taire ou parler, dans les deux cas ça reste difficile. […]. Il n’est jamais trop tard pour parler, pour faire changer les choses".