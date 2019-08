Tablettes et jeux vidéo : les responsables du mal de dos chez l'enfant ?

"Lorsque l’on utilise tous ces jeux vidéo ou tablettes, on regarde vers le bas et donc automatiquement, on aura tendance à se mettre en hypercyphose c’est-à-dire à arrondir le dos. Si ce n’est qu’un instant ou une fois de temps en temps, cela ne pose pas trop de souci. Il est, par contre, évident que la pratique prolongée pendant des heures avec une posture de ce type entraîne évidemment des chances d’entraîner des déformations." explique le docteur Olivier Delahaut, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Marie-Curie de Charleroi.

Agir dès le premier âge

"Chez l’enfant, avec de la kinésithérapie et surtout une conscientisation de l’enfant et des parents, c’est tout à fait réversible. Lorsque l’on arrive à l’adolescence, la kinésithérapie a toujours évidemment sa place. Dans certains cas, on est obligé de recourir à un corset pour combattre ces déformations structurelles. À partir du moment où le patient est adulte et que la croissance de la colonne est terminée, il n’y a plus de retour en arrière. Ces personnes auront des problèmes dorsaux toute leur existence. Les problèmes dorsaux provoquent aussi des problèmes lombaires." prévient le docteur Delahaut.