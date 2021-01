Tableau de bord revu pour la vaccination: "l'efficacité du vaccin n'est garantie que si la deuxième dose est administrée à temps"

A partir de la semaine prochaine, le nombre de premières doses de vaccin administrées sur une semaine sera de 54.300. Une limitation rendue nécessaire par la diminution des quantités livrées par Pfizer, afin de garantir l'administration des deuxièmes doses dans les temps. " De cette façon, nous garantissons que la deuxième dose, à administrer trois semaines après la première, peut être administrée ", indique le Professeur Dirk Ramaekers, président de la Taskforce vaccination.

La task Force Vaccination répondait ce midi aux questions de la presse suite aux annonces successives de Pfizer et ce vendredi de AstraZeneca de retard dans la livraison des vaccins à l'Union européenne et par ricochet à la Belgique, et des craintes que cela suscite dans le respect des échéances de la campagne de vaccination Covid-19.

La Taskforce vaccination a ainsi élaboré un tableau de bord ("dashboard") dressant l'état des lieux des livraisons de vaccins Pfizer. "Le nombre de doses à administrer a été modélisé pour être sûr de pouvoir administrer la deuxième dose à temps" a expliqué Sabine Stordeur.

Des délais respectés malgré tout

Si l'OMS a en effet autorisé un plus long délai entre l'administration des deux doses (jusqu'à 6 semaines), cela ne doit se faire qu'en cas d'urgence, a expliqué la Task Force "car l'efficacité à 95% du vaccin Pfizer n'est garantie qu'une semaine après l'administration de deux doses espacées de 3 semaines". C'est pourquoi un " stock stratégique" de doses sera aussi constitué pour parer à des problèmes inattendus.

La bonne nouvelle, c'est que sur la base de ce tableau de bord, le calendrier de vaccination pourrait continuer à êtLa re tenu... à condition que les firmes respectent leurs promesses par la suite: "Pour le moment, le schéma de vaccination est maintenu. On devrait toujours commencer la phase grand public au début du second semestre. Mais on dépend comme on l’a répété de la livraison des vaccins, et on espère que les firmes vont respecter leurs promesses d’accélérer leur production et la vitesse de livraison".

La Belgique devrait recevoir la semaine prochaine 78.390 doses du vaccin Pfizer et 13.200 doses du vaccin Moderna.

Quant au vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne du Médicament travaillerait d'arrache-pied pour lui donner l'autorisation: "On espère un avis dès la semaine prochaine alors que c’était initialement prévu pour mars". Le hic, c'est qu'en février, la Belgique ne devrait finalement recevoir que 650.000 doses d'AstraZeneca au lieu des 1,5 million prévues initialement: "Nous avons demandé des explications. Il faut qu’on ait l’assurance que ce soit rattrapé par la suite".