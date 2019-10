Tabac, prescriptions médicales, streaming...Ce qui va changer en Belgique dès le 1er novembre

Le mois de novembre approche et quelques nouveautés seront d'application en Belgique dès le premier du mois.

À compter du 1er novembre, une ordonnance médicale aura une validité de trois mois, sauf si le prescripteur en décide autrement, indique le cabinet de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block. Jusqu'ici, un pharmacien pouvait délivrer au patient un médicament prescrit sans limite dans le temps. L'assurance soins de santé rembourse, elle, ce médicament jusqu'à la fin du 3e mois qui suit la date de prescription.

Dorénavant, le patient aura trois mois pour aller chercher son médicament à partir du jour où le prescripteur rédige cette ordonnance. Une fois le délai de validité de la prescription passé, le pharmacien ne pourra plus le délivrer.

De cette manière, le délai dans lequel le pharmacien peut remettre un médicament au patient et le délai pendant lequel ce médicament est remboursable sont harmonisés. Par défaut, la période de validité d'une ordonnance sera de trois mois.

Cette nouvelle réglementation s'applique aussi bien aux prescriptions électroniques qu'aux prescriptions sous format papier.

Toutefois, le prescripteur pourra toujours spécifier une durée de validité plus courte ou plus longue que les trois mois prévus "par défaut" s'il l'estime nécessaire en raison de la santé d'un patient. Cela, à condition que la durée de validité déterminée par le prescripteur ne dépasse pas un an.

Une période transitoire de trois mois est prévue, soit jusqu'au 31 janvier 2020, pendant laquelle les "anciennes" prescriptions resteront valables.

La mesure a été prise pour anticiper l'entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2020, de l'obligation pour les médecins d'utiliser la prescription électronique (e-prescription) pour les patients ambulatoires.

La vente de tabac interdite aux moins de 18 ans

La vente de produits du tabac sera interdite aux mineurs à partir du 1er novembre. Elle était auparavant autorisée aux jeunes de plus de 16 ans.

Cette interdiction concerne la cigarette, le tabac à rouler mais également la cigarette électronique. La Belgique était le seul pays en Europe où les cigarettes étaient encore vendues aux jeunes entre 16 ans et 18 ans.

Les études démontrent que plus tôt les jeunes commencent à fumer, plus vite ils deviennent dépendants de la nicotine et plus il est difficile d'arrêter par la suite, selon la Fondation contre le cancer. La majorité des consommateurs de tabac (90%) ont d'ailleurs commencé à fumer avant l'âge de 18 ans.

Cette modification de l'âge légal pour acheter du tabac a été votée en avril dernier.

Apple lance sa plateforme de streaming vidéo

La marque à la pomme lancera le 1er novembre sa plateforme de streaming vidéo Apple TV+ dans une centaine de pays, dont la Belgique.

A 4,99 euros par mois, Apple TV+ est à presque la moitié de l'abonnement de base à Netflix aux Etats-Unis et deux dollars en-dessous du prix de l'abonnement à Disney+, qui sortira quinze jours après Apple TV+.

La nouvelle plateforme n'aura qu'une offre limitée de contenus originaux à son lancement mais Tim Cook, le PDG, a promis d'ajouter de nouvelles productions originales tous les mois.