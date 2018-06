T-shirts et casquettes pour le mondial "made in Charleroi"

Le mondial fait exploser les ventes d'une entreprise carolo d'impression sur textile. Les machines de cette entreprise sur le marché depuis 10 ans tournent aujourd'hui à plein régime. 20.000 produits sont imprimés par jour.

T-shirts, polos, casquettes, l'entreprise est en plein rush. Denis Hecq et Sébastien Croegaert, directeurs de Printbox, ont même engagé trois employés supplémentaires pour faire face aux commandes.

Le t-shirt personnalisé est le produit phare. Pour le mondial 2018, de nombreuses PME ont fait appel à leurs services pour personnaliser des t-shirts et soutenir les diables rouges.

Mais attention, l'entreprise ne peut pas imprimer tout et n'importe quoi. Sébastien Croegaert: "nous avons des règles à respecter de l'union belge de football. Par exemple on ne peut pas reprendre les noms diables rouges ou red devils. Pareil pour l'utilisation du nom ou de l'image des joueurs. Donc on essaye d'être original, nous allons essayer de reproduire le logo de la PME sur le t-shirt avec un petit plus noir-jaune-rouge pour rappeler la coupe du monde."

La qualité et les délais de livraison aident l'entreprise à se démarquer du "made in China", plus de 5.000 t-shirts et 3.000 casquettes ont déjà été imprimé aux couleurs de nos diables rouges...