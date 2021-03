Syndrome du délire agité : la police adapte ses techniques d'intervention

Le syndrome du délire agité nécessite une intervention conjointe et coordonnée de la police et d'une équipe médicale. - © Police fédérale

Outre la nécessité de former tous les policiers de terrain pour qu’ils soient capables de reconnaître et de gérer ces situations délicates, il apparaît indispensable de le faire également avec le personnel médical.

"Dans de telles situations, il ne faut pas intervenir sans médecin. On est en train de former les services de secours, mais il y en a encore beaucoup qui n’ont pas cette expérience, et c’est un problème, reconnaît le docteur Ignace Demeyer, anesthésiste et urgentiste qui collabore avec la police pour les formations actuelles. Il faut leur apprendre cette approche interdisciplinaire, conjointe, police et médecin, sinon il y aura encore des morts".

En raison de la crise sanitaire actuelle, la formation policière aux techniques de neutralisation d’une personne atteinte du syndrome du délire agité est actuellement théorique. Elle sera aussi pratique dès que la situation le permettra.