Syndicats choqués par le placement sous bracelet électronique d'un des meurtriers de Kitty: "une procédure sereine et objective"

C’était il y a près de onze ans, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2007, à Lot, près de Beersel. Trois individus viennent de blesser par balles un père de famille lors d’un cambriolage et sont en fuite. Peu de temps après, ils tirent à plusieurs reprises sur deux policiers en patrouille. L’un est gravement blessé. L’autre, Kitty Van Nieuwenhuyzen, jeune policière est touchée mortellement. Les auteurs des faits seront ensuite condamnés à 30 ans de prison.

A présent, l’un des auteurs, Noureddine Cheikhni vient d’obtenir du tribunal d’application des peines de Liège une libération sous surveillance électronique.

Différents syndicats de police n’ont pas tardé à réagir. Le syndicat chrétien flamand ACV s’est dit "scandalisé ". Pour le secrétaire de ce syndicat, Joery Dehaes, " c’est une claque pour les parents et les collègues de Kitty ".

Le syndicat dit avoir reçu beaucoup de réactions de ses affiliés qui ne comprennent pas cette décision de la justice, une décision " incroyable ", pour le syndicat ACV. Il est " inacceptable que la violence contre la police ne fasse pas l’objet d’un signal plus fort ", poursuit-il. " C’est une honte, nous savons désormais quelle est la valeur de la vie d’un policier pour le tribunal d’application des peines ", ajoute le syndicat chrétien.

Un autre syndicat, le SNPS, partage un point de vue semblable. Son secrétaire national, Thierry Belin, parle de colère, d’amertume, de déception. " Nous sommes choqués par une telle décision. Cela fait des années que nous demandons une véritable politique de lutte contre les violences faites sur des policiers et voilà comment on nous répond aujourd’hui, par cette libération ", explique Thierry Belin.

Les syndicats veulent plus de sévérité en cas de violence contre des policiers. Pour Thierry Belin du SNPS, cela ne fait aucun doute : "Cela ne concerne pas que la police. Regardez aujourd’hui les violences faites sur les accompagnateurs de train, sur les chauffeurs de bus, sur les facteurs. Tout ce qui représente une parcelle de l’autorité ou un peu de la puissance de l’Etat est maintenant tenu pour responsable de tous les maux de la terre. C’est inacceptable, on demande effectivement des peines exemplaires pour toutes les violences faites contre ces personnes. Plus fondamentalement, la justice doit se remettre en question et arrêter de croire à cette société bisounours qu’on voit de plus en plus violente" ajoute Thierry Belin.

Dans un communiqué, il dit apprendre " avec stupeur la décision totalement incompréhensible ". Et le syndicat de se demander : " que vaut la vie d’un policier ? Rien ? ". Le SNPS ajoute : " La violence et le manque de respect envers notre profession doivent cesser, ceux qui ne comprennent pas encore que nous devons nous faire entendre ne comprendront jamais ". Le syndicat SNPS appelle d’ailleurs ses affiliés à faire entendre leurs voix mardi 25 et vendredi 28 septembre.

Une libération sous surveillance électronique logique ?

L’avocat pénaliste Pierre Chomé, comprend la réaction syndicale qui est, pour lui, une forme de solidarité par rapport à un drame absolu. Mais dit-il, elle s’explique et et doit être acceptée : "La procédure a été menée de manière sereine et objective par un véritable tribunal . C’est donc qu’ils ont un dossier. Un dossier de libération conditionnelle est très complet. A une époque, c’était le ministre qui décidait si on libérait quelqu’un. Maintenant, il y a des rapports scientifiques, assistant social, psychologue, il y a une vérification du comportement en détention et il y a surtout tout un plan de reclassement, un payement progressif des dommages et intérêts aux proches et famille de la victime, travail ou étude en fonction de l’âge de la personne. Et tout ça est surveillé avant de sortir et puis est contrôlé par un assistant de justice pendant des années ".

Pour Pierre Chomé, pénaliste depuis une quarantaine d’année, quelle que soit la gravité du crime commis, ces libérations ne sont pas prises à la légère : "Nous sommes dans une période où les libérations conditionnelles sont très difficiles à obtenir. Elles sont faites avec véritablement beaucoup d’attention au niveau de la sécurité des citoyens, au niveau de la gravité de la peine mais il faut bien comprendre que ce ne n’est pas une nouvelle sanction. Quelle que soit l’horreur des faits pour lesquels la personne a, par exemple, eu 30 ans de prison, à un certain moment, on doit pouvoir la réinsérer dans la société en douceur. Le bracelet électronique, cela vous donne très peu de marge de manœuvre. Ensuite, la libération conditionnelle plus large. Et tout ça se fait de manière correcte et en même temps très sévère. Ce tribunal est performant".

Pour lui, le tribunal d’application des peines fonctionne bien : "Ce sont des juges à part entière avec des gens qui sont spécialisés en la matière, en matière de réinsertion et de pénologie. Tout ça donne des garanties. Ce tribunal composé de trois personnes ne peut, jusqu’à la moitié (de la peine ) libérer que s’ils sont unanimes. Cela veut dire que vous avez trois spécialistes qui se sont mis d’accord. C’est une garantie énorme. Ils ont des moyens de demander des compléments d’information auprès des spécialistes et experts".

Faudrait-il alors modifier la législation pour que les actes de violence envers des policiers soient sanctionnés plus lourdement ? Le pénaliste Pierre Chomé pense que non car, selon lui, l’arsenal pénal est suffisant : "Je crois qu’on a un arsenal de peines très large qui permet d’être plus sévère en fonction de la personnalité de la victime, de la personnalité de l’auteur. On a même des circonstances aggravantes si jamais des violences sont faites à l’égard de forces de l’ordre. Donc on a tout dans l’arsenal. Alors les peines purement incompressibles, toutes les études criminologiques montrent que tuer tout espoir chez quelqu’un, c’est véritablement en faire une bête sauvage et risquer que la société soit de nouveau impactée par la libération de la personne au bout de la totalité de la peine. C’est un très mauvais calcul".

Pierre Chomé ajoute que le précédent régime libération conditionnelle avait vécu plusieurs dizaines d’années avant d’être modifié. Il faut prendre le temps de la réflexion et avoir du recul. "Le grand danger quand on crie à la sévérité extrême et à la modification de la législation serait de modifier la législation pour une affaire emblématique et cette situation impacterait tous les autres cas. La réforme doit être faite en prenant son temps", conclut l’avocat pénaliste.