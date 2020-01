Symptômes, risques en Belgique… Les réponses aux questions que vous vous posez sur le coronavirus

Par ailleurs, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé qu’il se rendait en Chine dimanche soir pour discuter avec les autorités des moyens de contenir l’épidémie de coronavirus. Comme l’expliquait ce lundi matin sur La Première Emmanuel Andre, microbiologiste et médecin de laboratoire, aux cliniques universitaires de Louvain (KULeuven) et membre de l’équipe de référence sur les coronavirus, pas question de céder à la panique. En Belgique, "il est très improbable qu’on n’arrive pas à contrôler l’environnement autour du premier patient", souligne ce spécialiste.

Utilisée en épidémiologie, cette unité désigne le nombre moyen de cas provoqués par un seul patient atteint d’une maladie transmissible. "Si ce taux est élevé et que le virus mute à l’avenir vers une forme plus dangereuse, cela deviendrait préoccupant", selon le Pr Keevil. La période d’incubation (entre l’infection et l’apparition de symptômes) est estimée à deux semaines maximum.

Quels sont les symptômes de la maladie ?

Certains sont similaires à ceux du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère qui s’était déclaré entre 2002 et 2003), selon les travaux de scientifiques chinois publiés vendredi par The Lancet (à retrouver en cliquant ici), basés sur les 41 premiers cas repérés en Chine. Tous ces patients avaient une pneumonie, la quasi-totalité avait de la fièvre, les trois-quarts toussaient, plus de la moitié avait des difficultés respiratoires.

Mais "il y a d’importantes différences avec le Sras, comme l’absence de symptômes affectant les voies aériennes supérieures (nez qui coule, mal de gorge, éternuements)", analyse l’auteur principal de ces observations, le Pr Bin Cao.

Par ailleurs "il semblerait que le virus se transmet avant que certaines personnes développent des symptômes C’est ce qui rend la lutte difficile", note Emmanuel Andre.

L’âge moyen des 41 patients est de 49 ans, 30 d’entre eux sont des hommes et 27 s’étaient rendus au marché de Wuhan, d’où est partie l’épidémie. Enfin, près d’un tiers a présenté une détresse respiratoire aiguë et six sont morts. Bien qu’il ne faille pas tirer de conclusion générale étant donné le faible nombre de patients considérés, ces observations permettent de dresser un premier tableau clinique de la maladie. Des indications d’autant plus précieuses que le diagnostic est rendu difficile par l’épidémie de grippe qui sévit actuellement, avec des symptômes proches.