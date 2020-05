Sylvie Duquenoy nous a quitté. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Sylvie Duquenoy, "journaliste tenace" de grand talent, nous a quittés - JT 19h30 - 04/05/2020 Elle, elle en a remporté des victoires. Je parle de notre collègue et amie Sylvie Duquenoy. C'était une battante, affaiblie par un cancer depuis près de 20 ans, mais toujours là, toujours souriante et positive. Ce lundi 4 mai, Sylvie nous a quittés. Alors ce soir, on lui dit au revoir, au revoir à la femme, à la maman, à la journaliste de talents qui a marqué l'histoire de l'info à la RTBF.