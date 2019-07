Swissport : les négociations ont échoué, les syndicats prévoient des actions dès ce mardi

Les négociations avec Swissport à l'aéroport de Zaventem ont pris fin ce lundi soir. Selon les syndicats, la direction n'a pas été en mesure de faire des propositions concrètes. Dès ce mardi, des actions de ponctualité sont à prévoir. Cela pourrait entraîner des retards.

Lundi, la direction et les syndicats de Swissport ont essayé de trouver une solution au manque de personnel chez le bagagiste. Lundi soir, les syndicats ACV Plus, ACLVB et BBTK ont annoncé dans une déclaration commune que les négociations avaient pris fin à 20 heures.

"La direction n'a pas pu mettre de proposition concrète sur la table", déclare Hans Elsen d'ACV Plus. Les exigences portent principalement sur la pénurie de personnel, et ce à tous les niveaux de l'entreprise. Ce sous-effectif menace la sécurité des passagers et la santé des employés.

Afin de minimiser l'impact sur les passagers, des actions de ponctualité seront menées à partir de mardi. Selon les syndicats, cela pourrait entraîner des retards.

Les syndicats ont en outre décidé d'arrêter les discussions et de faire appel à un médiateur du ministère.