Swapfiets: le nouvel abonnement vélo lancé par des étudiants dans plusieurs villes belges

Trois étudiants de l'université de Delft, aux Pays-Bas, s'apprêtent à lancer un abonnement vélo, qui coûtera 17,5 euros par mois - réparations comprises -, dans les villes belges de Liège, Louvain, Gand et Anvers. Le concept, baptisé Swapfiets, attire déjà 27.500 personnes outre-Moerdijk.

Swapfiets promet, pour 17,5 euros par mois et 15 euros pour les étudiants, un vélo de qualité à sept vitesses et une assurance contre le vol. Et en cas de problème, un réparateur est envoyé au domicile des abonnés dans les 12 heures pour réparer le vélo ou le remplacer.

Contrairement aux systèmes Blue-bike, Villo, Velo ou o-Bike, le vélo reste chez l'abonné et le prix n'est pas facturé à la course, précise la société.