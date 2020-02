Survivre en ville ou à la campagne, ou quand certaines espèces trouvent refuge en milieu urbain

Bruxelles, ville refuge

Ces dernières années, un rôle nouveau des villes commence à être dévoilé : celui de refuge pour certaines espèces de milieux non-urbains. Et Bruxelles est plutôt un bon exemple du phénomène, comme l’explique Anne Weiserbs, biologiste à Natagora.

"Bruxelles est dans une situation où, autour de la région, c’est désert d’un point de vue de la biodiversité. Si l’on prend le sud du sillon Sambre et Meuse, les agriculteurs font énormément pour la nature, notamment au niveau des paysages, des haies. Par contre, du côté le nord du sillon, on a la Hesbaye gembloutoise, des plateaux agricoles où il n’y a plus rien du tout : on est vraiment dans des déserts biologiques. Le nord du sillon présente un sol beaucoup plus fertile, par rapport au sud, et ça a donc permis le développement d’immense monoculture. Donc c’est plus difficile de revenir à des milieux moins homogènes" par rapport au sud du sillon, où le sol est plus argileux, moins riche, et où il a fallu développer une agriculture plus diversifiée. "Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, les zones refuges, comme les jardins des particuliers, et les villes, deviennent essentielles."

Autre élément important à prendre en compte, c’est la manière dont Bruxelles est organisée, et sa sensibilité à l’environnement. "Bruxelles a la conservation en tête depuis le tout début des années 90, elle a fait un peu office de pionnière dans la matière. On y a une superficie verte importante et on a une très belle diversité et des zones qui servent de refuge. Par exemple, il existe des quartiers résidentiels extrêmement bourgeois, avec de grands jardins : il y a un grand potentiel si les habitants sont sensibilisés. Et d’ailleurs, à ce niveau-là, on sent un réel changement, on sent que ça bouge. On est moins dans cette idée d’un jardin propre pour épater son monde. Il y a une réappropriation de la nature, les gens se sentent plus concernés, pour eux et leurs enfants. Ces dernières années, on voit que les mentalités changent très fort et c’est ce qu’il faut."