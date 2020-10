"Surpris par le virus" ? L’expression politique qui provoque au minimum la surprise

Emmanuel Macron, hier soir, à la télévision, a prononcé ces mots : "Une fois encore, il faut avoir beaucoup d’humilité, nous sommes tous, en Europe, surpris par l’évolution du virus." Cette phrase a beaucoup… surpris. Car tant en France qu’en Belgique, nombreux sont les spécialistes qui ont alerté dès la fin du printemps ou l’été sur la haute probabilité d’une deuxième vague. Le politique a été surpris, les virologues, et infectiologues, pour la plupart, non.

« Il faut de l’humilité face au virus. Les virologues eux-mêmes sont surpris par l’ampleur de la deuxième vague. On est passé de moins de 10.000 à plus de 70.000 tests par jour, on a des masques, on a le tracing qui est mis en place... » #avotreavis

Nous sommes remontés dans nos archives sur le site RTBF Info. L’avertissement le plus précoce et le plus clair remonte au 17 juillet dernier et a été formulé par le virologue Marc Van Ranst : dès l’été, il prévient qu’une deuxième vague de la pandémie de coronavirus menace la Belgique, au vu des chiffres révélant une hausse du nombre de contaminations qui risque d’entraîner une augmentation du nombre d’hospitalisations. "Face à ces chiffres, il faut bien dire que nous sommes au début d’une deuxième vague", dit-il alors au micro de la VRT-radio, dont il était l’invité.

"Vaguelette"

Au même moment, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus, n’est pas du même avis. Il estime alors que ce n’était "absolument pas" le cas. "On a effectivement une vaguelette qui se profile clairement à l’horizon. Celle-ci semble relativement localisée sur un certain nombre de provinces flamandes (Anvers, la Flandre-Occidentale et le Limbourg). Il faut maintenant déterminer localement ce qui se passe exactement", disait-il.

"Pas assez bon" en mai

Mais dès le 15 mai, l’épidémiologiste Marius Gilbert montre de grands signes de prudence, sur le plateau du Journal télévisé. Il est alors également membre du groupe d’experts en charge du déconfinement. Pour lui, les chiffres ne sont alors "pas suffisamment bons, pas aussi bons qu’espérés, en tout cas". Il observe déjà qu’un effet de relâchement de la population s’est déjà produit à partir du 24 avril, la première phase de déconfinement ayant été activée le 4 mai, c’est-à-dire trop tôt alors pour sortir ses effets.

"Préparer la 2e vague"…

Toujours est-il que depuis avril, les autorités politiques comme les experts préparent une seconde vague. Le terme "surpris" a donc vraiment de quoi surprendre. Ainsi, le 9 juin, Erika Vlieghe dénonçait l’absence de préparation suffisante d’une résurgence de l’épidémie, dans un rapport du groupe d’expert de ce qui était alors le GEES, à destination du kern et du Conseil national de sécurité. Début mai, ce même organisme réfléchissait déjà… à un plan de reconfinement. Dans les colonnes du journal Le Soir, elle déclare alors, à propos d’un rebond de l’épidémie : "Il ne faut pas forcément l’attendre pour l’automne, il pourrait aussi survenir pendant l’été. Ce sera notre tâche d’être vigilants et de freiner l’enthousiasme de rouvrir la société trop rapidement. On a vu à quoi la première vague ressemblait. Il faut être préparés pour une deuxième, même si on va essayer de ne pas en arriver là."

Des propos qui font de la peine à relire, et qui posent cette question : qu’est-ce qui n’a (à nouveau) pas marché ? Gestes barrières ? Sacro-sainte trilogie tester-tracer-isoler ? Un peu de tout, comme les fromages et les institutions belges ? Du travail d’investigation en perspective.