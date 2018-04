Surplus de pommes de terre: les prix s'effondrent, les producteurs belges dans la tourmente

La production de pommes de terre en Belgique n'a jamais été aussi importante. L'année 2017 a été un véritable record: 5 millions de tonnes de pommes de terres ont été produites. En cinq ans, de nombreux producteurs belges se sont en effet tournés vers la production de pommes de terre, plus rentable que celle de céréales. Problème: le prix est descendu en flèche.

L'an dernier - grâce à la production de 2016 - une tonne de pommes de terre bintje était vendue 200 euros la tonne. Un an plus tard, elle est descendue à 20 euros la tonne, soit... dix fois moins.

"Plusieurs nouveaux producteurs ont débarqué sur le marché donc on a presque atteint les 100.000 hectares en 2017 et le deuxième facteur était le temps, propice aux pommes de terre. Donc on se retrouve avec des volumes inespérés", explique Steve Vrancx, producteur dans la région de Charleroi.

On met de l'argent de notre poche

Les producteurs vendent aujourd'hui à perte. "On met de l'argent de notre poche pour arriver à gagner de notre vie. Quand on fait le global de tout ce qu'on doit payer, on est à 4500 et 5000 euros de l'hectare", ajoute Steve Vrancx.

Pour aider les producteurs, les associations agricoles se mobilisent pour trouver des solutions. "Quand il y a surproduction, on dégage les volumes les plus grands possibles. Ca peut aller jusqu'à jeter entièrement certains lots", explique Pierre Lebrun, coordinateur Fiwap (filière wallonne de la pomme de terre). Néanmoins, ajoute-t-il, "on cherche aussi à valoriser un minimum vers l'alimentation du bétail, le compostage industriel... Le projet essaie de structurer tout ça pour que ça soit organisé en termes de volume et de logistique".