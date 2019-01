Sûreté au volant: plus d'un Belge sur quatre ne fait pas confiance aux voitures autonomes

La confiance des consommateurs belges dans les véhicules autonomes stagne, à en croire une étude du bureau de consultance Deloitte sur le sujet publiée jeudi, en plein salon de l'auto de Bruxelles. Ainsi, 43% des sondés ne pensent pas que ces engins seront sûrs, une légère diminution par rapport aux 50% de l'année dernière et en fort recul par rapport aux 69% exprimant leurs préoccupations quant à la sécurité de ces voitures en 2017.

Une série d'incidents très médiatisés a peut-être contribué à la perte de confiance des consommateurs, justifie Deloitte, qui table toutefois sur une acceptation progressive à terme.

Pas besoin d'être propriétaire mais bien connecté

Seul un tiers (33%) des consommateurs remet par ailleurs en question la nécessité d'être propriétaire de son véhicule.

►►► À lire aussi : Camionnettes autonomes, drones, robots... quand la livraison se réinvente (vidéo)

Si près de 7 consommateurs sur dix (69%) recherchent des fonctionnalités de connectivité sur leur voiture, ils ne sont pas nécessairement convaincus par le prix qui y est lié. Un tiers (33%) des Belges ne sont en effet pas prêts à payer davantage pour un véhicule connecté et 56% n'entendent pas débourser plus que 1200 euros.

Et la cybersécurité ?

Si les véhicules sont de plus en plus connectés, cela inquiète tout de même 40% des répondants, qui se soucient du risque que présente la collecte d'informations personnelles et leur partage avec des tiers.

►►► À lire aussi : La cybersécurité: un enjeu primordial, tant pour les Etats que pour les particuliers

Pour 43% des sondés, l'aspect le plus important de la mobilité n'est de toutes façons pas la connectivité mais bien d'atteindre sa destination le plus rapidement possible.