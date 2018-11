'Surdilove', un projet pour éduquer les personnes sourdes à la vie affective et sexuelle

Le projet "Sourdilove", qui s'adresse aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux professionnels qui les entourent, a été lancé jeudi matin à Mons par le centre de planning familial "la Famille Heureuse" et ses partenaires. L'initiative a pour ambition d'apporter au public visé des informations en matière d'Education à la Vie relationnelle affective et sexuelle (Evras).

Le projet "Sourdilove" est né du constat de la Société royale silencieuse boraine-Mons qu'il existe peu d'outils Evras adaptés pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Capsules vidéos sur différents thèmes

Un groupe de travail a alors été créé dans le but de rendre l'information autour de l'Evras accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Ce panel comprend la Société royale silencieuse boraine, le CLPS Mons-Soignies, le centre de planning familial (CPF) de Mons, le Centre Handicap et Santé de Namur, le Conseil consultatif des personnes handicapées du CPAS de Mons ainsi que l'ASBL Collectif Santé Mons-Borinage. Le projet est par ailleurs soutenu par Cap 48 et l'Agence pour une Vie de qualité (Aviq).

Un site internet a été élaboré par les partenaires: l'outil propose notamment des capsules vidéos en langue des signes sur des thèmes tels que le planning familial, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les moyens de contraception. Une application permet, en outre, de réaliser un premier entretien en centre de planning familial avec une personne sourde ou malentendante lorsque le professionnel ne maîtrise pas la langue des signes.

Les promoteurs du projet ont indiqué qu'une formation sera proposée le 24 janvier 2019 aux professionnels ne maîtrisant pas la langue signée afin qu'ils soient capables d'accueillir la première demande de personnes sourdes ou malentendantes en matière d'Evras.