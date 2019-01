Sur nos routes verglacées, le sel de déneigement sera allemand et... chilien

Au milieu du port, ce géant des mers mesure 230 mètres de long. Dans ses calles, il compte 80.000 tonnes de sel. Imaginez, pour les transporter par la route, il faudrait 3200 semi-remorques. Celui-ci provient plus précisément d'une mine à ciel ouvert dans le Salar Grande. Il a été extrait, broyé. Une quarantaine de péniches sont désormais chargées de livrer les différents dépôts belges.

Le sel vient généralement d'Allemagne, mais, à cause de la sécheresse de cet été, le niveau du Rhin était trop bas pour accueillir des bateaux très chargés. Conséquence : du sel chilien a été commandé. Deux mois plus tard, il est arrivé dans le port de Rotterdam.

Les températures négatives sont de retour comme le verglas sur nos routes. Les villes et communes ont constitué ou constituent encore leur stock de sel de déneigement. Le service public de Wallonie (SPW) dispose de 140.000 tonnes, de quoi parer à un hiver rude sur les routes régionales et autoroutes.

Sur les routes verglacées, le sel sera allemand et... chilien

Sur cette carte, on distingue les reflets blancs de la carrière du Salar Grande. Un peu plus au nord-ouest, il est même possible d'apercevoir le port d'où partent les paquebots.