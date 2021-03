Sur la base d'un appel à témoins et d'une photo, une méprise lui coûte huit jours de prison

De sa détention préventive d'une semaine à la prison de Saint-Gilles, Tai reste traumatisé : "je suis sorti il y a quatre jours et j'espère que la justice reconnaîtra son erreur et me disculpera définitivement."

Employé depuis trois ans dans un magasin de télécommunication de la Région bruxelloise, le Zimbabwéen Shengetai Sithole, 26 ans, semble bien être la victime d'une terrible méprise.

La caméra de surveillance

Un téléspectateur de l'émission Faroek de VTM sur des avis de recherche a déclenché le processus policier et judiciaire.

Dans la région anversoise, à la hauteur d'une borne bancaire, un individu, filmé par une caméra de surveillance, retire une nouvelle fois de l'argent d'une dame âgée, dont il a hacké le compte. Au total de ces multiples transactions frauduleuses, le préjudice se monte à 20.000 euros environ.

Le téléspectateur retient ce profil et le compare à celui de plusieurs pages Facebook et s'arrête à celle de Tai. Le temps s'écoule du mois de septembre jusqu'il y a quelques semaines. Avisée, prenant ces témoignages et analyses au sérieux, la police prie Tai de quitter son lieu de travail, à Woluwé Saint-Lambert, pour rejoindre son domicile à Saint-Gilles.

Du commissariat au Parquet

"Je n'en connaissais pas la raison mais me suis exécuté. Chez moi, je restais confiant. On m'a simplement appris qu'il s'agissait de hacking. Que pouvait-il m'arriver, puisque je n'ai jamais pratiqué cela?" Tai se voyait libre, il est reparti menottes au poing en direction du commissariat de Dilbeek.

La confiance y est revenue lorsqu'il a pris connaissance des photos diffusées dans l'émission. "Il était tellement évident que ce n'était pas moi. Oui, je suis aussi noir et élancé, mais plus grand que le mètre 68 estimé de l'individu, et je n'ai pas, mais alors pas du tout, l'accent hollandais qui lui est prêté. Et puis, ce jour-là, de juin 2020, je travaillais et comme je tiens un journal de bord, je peux le prouver." Il reste en garde à vue et, le lendemain, est déféré au Parquet de Bruxelles devant un juge d'instruction.

Et le boulot?

"Je me dis alors que tout cela sera vite oublié et pense surtout à y faire signer un document attestant de l'erreur. Un écrit de pardon pour mon employeur. Parce que le véritable problème, c'est alors mon boulot, dont je suis forcément absent."

Il le sera en réalité plus longtemps: une semaine encore à passer à la prison de Saint-Gilles, puisqu'il est soupçonné d'escroquerie, de détournement de cartes de crédit. "Nous prenons des décisions réfléchies, indique le Parquet à nos confrères de Bruzz, la télévision régionale bruxelloise néerlandophone. "Personne ne reste détenu en préventive un jour de trop."

Grâce à une avocate

En prison, Tai change d'avocat et devant la Chambre du conseil, ce second défenseur obtient sa libération. En appel, le Parquet souhaite, pour l'enquête, rassembler d'autres éléments que les seules photos comparatives. "Tout cela me paraît tellement surréaliste et bouleverse ma vie. Je n'ai toujours pas récupéré mon téléphone et mon ordinateur."

Serait-il définitivement disculpé, Tai devrait de toute manière régler les honoraires d'avocat. Il bénéficie de l'entière confiance de son employeur et du soutien de sa famille et de ses proches, qualifiant son quotidien de classique et son caractère de placide.

Un autre point, délicat celui-là: la couleur de peau. "Je n'ai jamais vu la vie comme ça, mais je dois désormais poser la question: une telle confusion se serait-elle produite entre deux individus blancs?"