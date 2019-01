Sur l'île de Bornéo, un orang-outan albinos a été remis en liberté

Avant d'être pris en main par une association, le singe au poil blanc et aux yeux bleus était très affaibli.

C'est le premier orang-outan albinos jamais découvert. Elle s'appelle Alba et n'avait que 5 ans lorsqu'elle a été trouvée au cœur de l'île de Bornéo, en Asie du sud-est.

Déshydratée et infectée par les parasites, elle a été soignée et choyée par les vétérinaires de la Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). L'association cherche à préserver les orang-outans de Bornéo, souvent victimes des braconniers et de la déforestation.

Le primate retrouve la cime des arbres

Après avoir retrouvé toute sa force, le singe au pelage blanc a été remis en liberté avec Kika, une autre orang-outan avec qui elle s'est liée d'amitié au centre de réhabilitation. Il a fallu 16 heures aux membres de l'ONG pour acheminer les deux singes vers leur nouvelle destination : le parc national de Bukit Baka Bukit Raya.

Ils seront ensuite surveillés pendant 6 mois pour garantir leur protection et leur adaptation dans leur nouvel habitat. La BOSF a permis le remise en liberté de 386 orang-outans sur l’île de Bornéo.