Supprimer le remboursement des médicaments contre Alzheimer: "un pas trop loin" selon Catherine Fonck

C’est un pavé dans la mare que la Mutualité chrétienne lance en plaidant pour un déremboursement partiel des médicaments anti-Alzheimer.

Selon la Mutualité chrétienne, près d’une personne sur cinq atteintes de démence s’est vue prescrire, en 2018, des médicaments de la maladie d’Alzheimer alors que leur utilité n’est pas démontrée et que leurs effets indésirables sont conséquents. Selon la Mutualité chrétienne, les près de 5 millions d’euros consacrés par l’assurance obligatoire pour le remboursement de ces médicaments pourraient être mieux utilisés dans l’accompagnement des personnes atteintes de démence.

Dans son étude, la Mutualité chrétienne épingle les deux types de médicaments qui sont remboursés par l’assurance soins de santé obligatoire, dans le cadre de la maladie d’Alzheimer : les inhibiteurs de cholinestérase et la mémantine. Elle met en avant les conclusions du Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP) : "La place de ces médicaments dans la maladie d’Alzheimer est limitée : il n’y a pas d’arguments en faveur d’un effet neuroprotecteur ou préventif sur le développement de la maladie d’Alzheimer. Rien ne permet de montrer qu’ils améliorent la qualité de vie des patients ni qu’ils postposent le placement dans une institution spécialisée", relaie la Mutualité chrétienne.

Et la Mutualité chrétienne de souligner les effets indésirables de ces médicaments : nausées, diarrhées, incontinence urinaire… Pour elle, ces raisons justifient qu’on dérembourse ces traitements, comme c’est déjà le cas en France.

Certes, selon les statistiques de la MC, le pourcentage de patients ayant bénéficié d’un remboursement pour ces médicaments a diminué de 18% entre 2010 et 2018. Mais, explique la MC, cela a cependant un coût que la Mutualité a évalué à cinq millions d’euros consacrés par l’Inami en 2018, auquel s’ajoute un million payé par les patients.

La Mutualité chrétienne plaide pour que ces montants soient plutôt consacrés à "assurer un soutien humain et social à tous les patients atteints de démence, pas seulement ceux atteints de la maladie d’Alzheimer".

La MC plaide dès lors pour un arrêt partiel du remboursement des inhibiteurs de cholinestérase et de la mémantine. De la sorte, seuls les utilisateurs actuels continueraient d’être remboursés. La MC a d’ailleurs entamé une procédure en ce sens auprès de la Commission de remboursement des médicaments.

Cette prise de position dérange et inquiète

La présidente de la Ligue Alzheimer, Sabine Henry s’inquiète de cette prise de position de la Mutualité Chrétienne. Pour elle, "ce n’est pas le message à faire passer". Elle explique que les médicaments sont efficaces pour un certain nombre de patients. Un tiers des patients connaîtrait une atténuation des symptômes. Un autre tiers verrait même une amélioration à court terme. Selon Sabine Henry, le traitement serait d’autant plus intéressant qu’il serait pris au début de l’installation de la maladie.

Elle plaide donc, en plus de la poursuite du remboursement, pour un meilleur diagnostic de la maladie. "La recherche d’un diagnostic le plus tôt possible est nécessaire. Si les patients ou futurs patients inquiets entendent que, de toute façon, les médicaments ne sont pas efficaces, nous craignons que ces personnes, même au stade débutant de la maladie, ne viendront plus consulter le médecin. Pour nous, c’est une vraie catastrophe", explique Sabine Henry. Et de demander que l’on ne cherche pas à faire des économies sur le dos de personnes qui pourraient bénéficier de traitement en début de maladie et qui, faute d’argent, ne le pourraient plus.

La proposition va "trop loin", selon la députée fédérale Catherine Fonck (cdH).

Un "Plan" Alzheimer?

"Mieux cibler les patients #Alzheimer chez qui on débute et maintient le traitement est sans doute nécessaire. Mais supprimer le remboursement des médicaments actuels, c'est aller trop loin", réagit Catherine Fonck. "Un certain nombre de patients voient l'évolution de leur maladie ralentir sous traitement", justifie-t-elle.

Celle-ci concerne un aîné sur cinq, rappelle la députée cdH. "Et cela risque d'être encore plus fréquent demain", met-elle en garde. "Les besoins sont énormes: dépistage plus précoce, cliniques de la mémoire, accompagnement personnalisé du patient et des proches, augmentation de la recherche pour trouver de nouveaux traitements", énumère-t-elle ainsi.

L'élue rappelle enfin que son parti a déposé une proposition de résolution à la Chambre demandant la mise en place par le gouvernement d'un Plan "Alzheimer, démence et maladies apparentées".

En Belgique, on estime que 190000 personnes sont atteintes de démence. Parmi elles, 130000 souffrent d'Alzheimer. Ce sont surtout des personnes âgées, soit un belge de plus de 65 ans sur dix. Plus on vieillit, plus on est touché. Chez les plus de 75 ans, cela grimpe à 3 personne sur 10. Une majorité sont des femmes.