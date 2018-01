"Super Lune bleue de sang" le 31 janvier, un rendez-vous céleste rare

Un rendez-vous céleste rare marquera le 31 janvier, lorsqu'une éclipse lunaire totale se produira au moment d'une pleine Lune "bleue", alors même que notre satellite naturel sera presque au plus près de la Terre, produisant ce que les astronomes appellent la "super Lune bleue de sang".

Une telle éclipse - quand la Lune passe dans le cône d'ombre produit par la Terre - est également appelée "Lune de sang" car l'astre ne devient pas complètement noir, une partie de la lumière du soleil, reflétée par l'atmosphère terrestre, atteignant indirectement la surface lunaire.

Certains rayons solaires sont également filtrés, ce qui produit une réflexion rougeâtre ou cuivrée sur la Lune. Ce phénomène se produit quand elle est à son périgée orbital.

Une première depuis 1982

Ce phénomène résulte d'un "alignement rare de ces trois cycles astronomiques", souligne Jason Aufdenberg, professeur adjoint d'astronomie à l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle, en Floride.

L'éclipse interviendra aussi seulement 27 heures après que la Lune aura atteint son point orbital le plus proche de notre planète, appelé le périgée, produisant presque une "super Lune", expliquent les astronomes.

Précision importante, déjà donnée par Le Monde en 2016, "le terme 'superlune' n’est (...) pas un terme astronomique et ne recouvre pas de définition précise". La différence entre une lune "normale" et une "superlune" est tellement minime qu'"il est très improbable que vous remarquiez une différence à l’œil nu".

"Nous avons beaucoup de super Lunes et d'éclipses lunaires mais ces deux phénomènes ne coïncident pas souvent avec une Lune bleue", précise Jason Aufdenberg. Le dernier rendez-vous céleste similaire s'était produit le 30 décembre 1982 et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie.

Comment l'observer ?

La "super Lune bleue de sang" sera observable (et si les conditions météo le permettent) seulement en Asie, dans l'océan Pacifique, en Russie, dans l'ouest de l'Amérique du Nord et partiellement dans l'est. Mais la Nasa qui retransmettra l’événement sur son site.

La prochaine "Super Lune bleue de sang" est prévue le 31 janvier 2037.

>>> A lire aussi : Quel spectacle nous offrira le ciel en 2018 ?