Suivez pas à pas le belge Luc Maes dans la course la plus dure du monde: 220 km sous 50 degrés

Un vent chaud qui augmente la sensation de chaleur

L’ennemi numéro un de Luc et de tous les compétiteurs est la chaleur. 47 degrés au départ à 20.00, beaucoup plus encore quand le soleil sera au zénith. Le règlement de la course l’exige, les athlètes doivent être autonomes. Ils comptent donc sur leur staff pour les accompagner tout au long de leur exploit. Paty son épouse et quelques amis veillent à hydrater Luc, l’alimenter et surtout refroidir la température de son corps. Dans leur voiture 200 litres d’eau et de glaçons. "Il fait tellement chaud que nous nous arrêtons tous les miles pour asperger Luc et pour nous assurer qu’il a toujours de l’eau fraîche. C’est difficile car en plus de la chaleur il y a un vent chaud qui renforce la température ressentie."