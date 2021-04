Le compte à rebours a enfin commencé. L’astronaute français Thomas Pesquet s’envolera ce vendredi à 11h49, heure belge, à bord de la capsule Crew-2 de SpaceX, afin de rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) pour sa deuxième mission, baptisée "Alpha".

Après le faux départ de ce jeudi, le grand jour est arrivé au Centre spatial Kennedy en Floride. L’astronaute français Thomas Pesque a dit s’attendre à un deuxième séjour "plus difficile" que le premier, en 2016, même s’il est en pleine forme.

On s’est retrouvés très isolés pendant presque un an

"Je pense que le deuxième séjour est plus difficile que le premier. Physiquement peut-être pas, parce que j’ai l’impression d’être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment […], par contre mentalement, c’est plus difficile", a déclaré l’astronaute lors d’une conférence de presse virtuelle.

"La première fois, on part à l’aventure, on ne sait pas exactement ce qui va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s’expose, c’est comme quand on a couru un marathon, on sait que ça va faire mal".

En outre, la pandémie de Covid-19 n’a "pas rendu l’entraînement facile, on s’est retrouvés très isolés pendant presque un an, et on se prépare à quitter la Terre et nos proches pour six mois… Ce n’est pas génial non plus", a confié l’astronaute de 43 ans.

Quand on va dans l’espace, on ne peut pas se plaindre

Mais quand on va dans l’espace, on ne peut pas se plaindre", a-t-il ajouté, précisant que "la fusée était prête à décoller, avec un équipage avec le "moral au top".

La mission, baptisée Crew-2, comprend aussi deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide.