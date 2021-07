Ce mercredi 7 juillet se tient la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano à propos de l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique. Après une baisse continue de trois mois, on observe un rebond dans les contaminations depuis ce week-end, après avoir frôlé les 300 cas en moyenne par jour, un chiffre plus atteint depuis juillet 2020.

"Les admissions à l'hôpital semblent avoir cesser d'augmenter, en tout cas elles ne diminuent plus autant".

L'augmentation des nouveaux cas est clairement due au nombre bien plus élevée de dépistage, "tout particulièrement chez les jeune : les adolescents et les jeunes de la vingtaine". "La plupart du temps, ce groupe d'âge n'est pas vacciné, ou n'a reçu qu'une seule dose. Il est également possible que ces tests PCR détectent des infections datant d'il y a plusieurs semaines.