Suivez en direct la conférence de presse coronavirus de ce vendredi 9 octobre

Suivez dès 11h en direct la conférence de presse de Sciensano et du Centre interfédéral de crise pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Ce 9 octobre, la Belgique a enregistré plus de 5700 nouveaux cas par rapport à la veille, un chiffre jamais atteint depuis la fin de la première vague.

Depuis plusieurs jours, tous les indicateurs sont en hausse : le nombre de cas quotidiens moyens frôle les 3000, les hospitalisations sont en hausse constante, et le nombre de décès, même s'il reste bas, augmente significativement.

