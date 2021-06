Ce jeudi 10 juin, entre 11h14 et 13h27 (suivant les régions) une éclipse solaire se produira. Si chez nous, l'éclipse sera "partielle" : une seule partie du disque solaire sera masqué par la lune (environ 25%). Ce pourcentage est trop faible pour que l'on puisse apercevoir une baisse de la luminosité du jour lors de cette éclipse.

Par contre, du côté du nord du Canada, du Groeland ou de la Russie, on parlera d'une éclipse dite "annulaire" (ou "éclipse centrale") : le Soleil et la Lune seront parfaitement alignés mais la taille apparente de cette dernière sera inférieure à celle du Soleil, le laissant apparaître sous la forme d'un anneau (éclipse annulaire). Un phénomène possible de suivre grâce au flux de la NASA.