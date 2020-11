Suivez en direct, dès 11h, la conférence de presse covid-19 de ce lundi 30 novembre

Comme tous les lundis, mercredis et vendredi, le Centre interfédéral de crise et l’institut de Santé publique Sciensano tiennent une conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre pays, à suivre en direct vidéo.

Les indicateurs clés de l'épidémie de coronavirus continuent leur courbe descendante, entamée depuis la fin octobre, et ce dans toutes les provinces et toutes les tranches d'âge. Au vu de cette évolution, le comité de concertation a décidé, ce 27 novembre, d'alléger quelque peu le poids du confinement et de permettre aux magasins non-essentiels de rouvrir leurs portes, avec des protocoles sanitaires stricts. Les musées et les piscines sont également concernés par ces nouvelles mesures.

